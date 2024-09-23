Спасатели шесть дней искали потеряшку в Башкирии

Posted 23 сентября, 08:32
Published 23 сентября, 08:32
Modified 23 сентября, 08:56
Updated 23 сентября, 08:56
По информации спасателей, мужчина 1981 года рождения ушел из дома в прошлую среду, 18 сентября, и не вернулся. Его родные забили тревогу, и поиски начались незамедлительно. Предполагается, что он утонул в водах реки недалеко от села Баимово в Абзелиловском районе Республики Башкортостан.
Спасатели не теряли времени: на место происшествия были направлены опытные водолазы, которые провели тщательный осмотр акватории. И вот, в 12:30 в понедельник, 23 сентября, команда спасателей нашла тело мужчины. Сейчас сотрудники полиции занимаются уточнением всех обстоятельств происшествия.
Напомним, в начале сентября 49-летняя жительница Башкирии утонула во время купания в деревне Соколовка, расположенной в Давлекановском районе.