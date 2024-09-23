Спасатели шесть дней искали потеряшку в Башкирии

По информации спасателей, мужчина 1981 года рождения ушел из дома в прошлую среду, 18 сентября, и не вернулся. Его родные забили тревогу, и поиски начались незамедлительно. Предполагается, что он утонул в водах реки недалеко от села Баимово в Абзелиловском районе Республики Башкортостан.