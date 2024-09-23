mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 сентября, 08:32

Published 23 сентября, 08:32

Modified 23 сентября, 08:56

Updated 23 сентября, 08:56

Спасатели шесть дней искали потеряшку в Башкирии

Спасатели шесть дней искали потеряшку в Башкирии

23 сентября 2024, 08:32
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Сюжет
Башкирия
Начатую 18 сентября операцию в понедельник, 23 сентября, пришлось завершать водолазам ГК РБ по ЧС.

По информации спасателей, мужчина 1981 года рождения ушел из дома в прошлую среду, 18 сентября, и не вернулся. Его родные забили тревогу, и поиски начались незамедлительно. Предполагается, что он утонул в водах реки недалеко от села Баимово в Абзелиловском районе Республики Башкортостан.

Спасатели не теряли времени: на место происшествия были направлены опытные водолазы, которые провели тщательный осмотр акватории. И вот, в 12:30 в понедельник, 23 сентября, команда спасателей нашла тело мужчины. Сейчас сотрудники полиции занимаются уточнением всех обстоятельств происшествия.

Напомним, в начале сентября 49-летняя жительница Башкирии утонула во время купания в деревне Соколовка, расположенной в Давлекановском районе.

Семейный отдых обернулся трагедией в Башкирии
Узнать подробнее
Читайте также:
Жители Башкирии получат новые льготы по капремонту:В Башкирии обстреляли домПервобытная битва произошла в Уфе
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Полиция#Россия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Спасатели#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Происшествие#Абзелиловский район#Давлекановский район#Поиск#Инциденты#Река#Водолазы#Утонувший
Подпишитесь
Популярное