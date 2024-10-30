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Posted 30 октября, 14:04

Published 30 октября, 14:04

Modified 30 октября, 18:23

Updated 30 октября, 18:23

Ребёнок таинственно исчез под Уфой

Ребёнок таинственно исчез под Уфой

30 октября 2024, 14:04
Фото: Изображение Midjourney.
В столице Башкирии пропал 12-летний подросток — соответствующее объявление появилось на ресурсах отряда «ЛизаАлерт» в среду, 30 октября.

Школьник ушёл из дома и не выходил на связь с родственниками со среды, 30 октября. В последний раз его видели на территории Коллективного сада №39 в Зауфимье. Поисками мальчика сейчас занимаются волонтёры и сотрудники оперативных ведомств.

Описывают исчезнувшего ребёнка как худощавого, с тёмно-русыми волосами, карими глазами, ростом 1,59 м. Одет был во всё чёрное — куртку, брюки и ботинки. Детальную ориентировку публикуют добровольцы поискового отряда.

Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии за три недели октября в лесах потерялись 12 грибников.

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