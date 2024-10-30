Ребёнок таинственно исчез под Уфой

Posted 30 октября, 14:04
Published 30 октября, 14:04
Modified 30 октября, 18:23
Updated 30 октября, 18:23
Школьник ушёл из дома и не выходил на связь с родственниками со среды, 30 октября. В последний раз его видели на территории Коллективного сада №39 в Зауфимье. Поисками мальчика сейчас занимаются волонтёры и сотрудники оперативных ведомств.
Описывают исчезнувшего ребёнка как худощавого, с тёмно-русыми волосами, карими глазами, ростом 1,59 м. Одет был во всё чёрное — куртку, брюки и ботинки. Детальную ориентировку публикуют добровольцы поискового отряда.