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Октябрь

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Октябрь
Ноябрь начнётся с экстремальной погоды в Башкирии
29 октября, 14:46
В Башкирии ждут снег и -10°С
29 октября, 11:11
Капризную погоду ждут в Башкирии
28 октября, 16:24
В Башкирии лёг снег
27 октября, 08:29
Погода резко ухудшится в Башкирии
26 октября, 14:39
Погода в Башкирии готовит неприятности
23 октября, 05:56
Башкирию зальёт дождями
22 октября, 18:04
Золотая осень заканчивается в Башкирии
21 октября, 15:19
Погода несёт уфимцам новую опасность
16 октября, 17:26
Погода успокоится в Башкирии
14 октября, 15:31
Даже новичок может собрать ведра грибов осенью в Башкирии
14 октября, 08:15
Башкирия уходит в предзимье
13 октября, 04:03
Неустойчивая погода не оставляет Башкирию
7 октября, 14:49
Третье лето наступает в Башкирии
7 октября, 13:19
Лето не торопится уходить из Башкирии
6 октября, 14:56
Лето возвращается в Уфу
6 октября, 10:37
Зима близко: первый снег уже ждут в Башкирии
3 октября, 01:31
Тепло в Уфе побило полувековой рекорд
2 октября, 17:00
Сентябрь
Первый снег ждут в Башкирии
30 сентября, 18:24
Шикарный октябрь обещают Башкирии
26 сентября, 17:33

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