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Posted 7 октября, 14:49

Published 7 октября, 14:49

Modified 7 октября, 18:47

Updated 7 октября, 18:47

Неустойчивая погода не оставляет Башкирию

Неустойчивая погода не оставляет Башкирию

7 октября 2024, 14:49
Фото: 1MI
Синоптики башкортостанского управления Росгидромета поделились, чем закончится короткое бабье лето посреди октября в Республике.

Резкое потепление обещают специалисты во вторник, 8 октября. Несмотря на ночной дождь, днём погода будет относительно сухой. Если ночью столбики термометров упадут до +5°C… +10°C, то уже днём воздух разогреется до +18°C… +23°C, однако местами по региону синоптики допускают порывистый сильный ветер.

Относительно тепло будет и в среду, 9 октября. Ночью без осадков, днём возможен небольшой дождь. Ветер днём порывистый. В тёмное время суток похолодает до +4°C… +9°C, днём потеплеет до +15°C… +20°C.

В четверг, 10 октября, синоптики ожидают похолодание. Ночью температура воздуха опустится уже до +2°C. +7°C, днём она составит +7°C… +12°C.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии всего спустя несколько дней после начала отопительного сезона выявили более 660 нарушений.

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