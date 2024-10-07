Неустойчивая погода не оставляет Башкирию

Posted 7 октября, 14:49
Published 7 октября, 14:49
Modified 7 октября, 18:47
Updated 7 октября, 18:47
Резкое потепление обещают специалисты во вторник, 8 октября. Несмотря на ночной дождь, днём погода будет относительно сухой. Если ночью столбики термометров упадут до +5°C… +10°C, то уже днём воздух разогреется до +18°C… +23°C, однако местами по региону синоптики допускают порывистый сильный ветер.
Относительно тепло будет и в среду, 9 октября. Ночью без осадков, днём возможен небольшой дождь. Ветер днём порывистый. В тёмное время суток похолодает до +4°C… +9°C, днём потеплеет до +15°C… +20°C.
В четверг, 10 октября, синоптики ожидают похолодание. Ночью температура воздуха опустится уже до +2°C. +7°C, днём она составит +7°C… +12°C.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии всего спустя несколько дней после начала отопительного сезона выявили более 660 нарушений.