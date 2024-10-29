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Posted 29 октября, 14:46

Published 29 октября, 14:46

Modified 29 октября, 18:48

Updated 29 октября, 18:48

Ноябрь начнётся с экстремальной погоды в Башкирии

Ноябрь начнётся с экстремальной погоды в Башкирии

29 октября 2024, 14:46
Фото: Изображение Midjourney.
Синоптики рассказали, какие сюрпризы преподнесёт природа жителям Башкортостана в конце октября и на выходных.

Судя по прогнозам специалистов регионального Гидрометцентра, последние дни месяца отметятся сильными холодами для некоторых частей Башкирии. Обещают синоптики также осадки в виде дождя и снега.

Так, в среду, 30 октября, ночью похолодает до 0°C… -5°C, при прояснениях опуститься температурные показатели могут уже до -10°C. Днём потеплеет до +1°C… +6°C. Ветер умеренный.

В четверг, 31 октября, ночью ждут +2°C… -3°C, а при прояснениях — до -8°C. В светлое время суток термометры покажут +1°C… +6°C. Ветер также умеренный, однако местами прогнозируются порывы до сильного.

В первый день последнего месяца осени синоптики обещают целый букет неблагоприятных явлений. В пятницу, 1 ноября, по Башкирии пройдут дожди с мокрым снегом, а на дорогах образуется гололёд. Жителей региона также предупредили о налипании мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер — по-прежнему умеренный с порывами до сильного. Ночная температура воздуха составит -2°C… +3°C, дневная — до 0°C… +5°C.

Портал «Яндекс Погода» обещают в субботу, 2 ноября, дождь со снегом и +2°C… -2°C, а в воскресенье, 3 ноября, — полноценный снегопад.

Уфимцев просят переобуться
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Ранее Mkset сообщал о том, что уфимские власти призвали автолюбителей срочно переобуть машины на зимнюю резину.

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