Ноябрь начнётся с экстремальной погоды в Башкирии

В первый день последнего месяца осени синоптики обещают целый букет неблагоприятных явлений. В пятницу, 1 ноября, по Башкирии пройдут дожди с мокрым снегом, а на дорогах образуется гололёд. Жителей региона также предупредили о налипании мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер — по-прежнему умеренный с порывами до сильного. Ночная температура воздуха составит -2°C… +3°C, дневная — до 0°C… +5°C.