Золотая осень заканчивается в Башкирии

В среду, 22 октября, в регионе ждут небольшие дожди и умеренный ветер. На части Республики ночные показатели температуры составят +3°C… -2°C, местами похолодает до -7°C. Днём столбики термометров окажутся не выше +7°C… +12°C. В Уфе ночью обещают 0°C… -2°C и +3°C в центре, днём в столице Башкирии ждут +9°C… +11°C. Дождей в городе не прогнозируют. На некоторых дорогах Республики утром туман.