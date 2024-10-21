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Posted 21 октября, 15:19

Published 21 октября, 15:19

Modified 21 октября, 17:45

Updated 21 октября, 17:45

Золотая осень заканчивается в Башкирии

Золотая осень заканчивается в Башкирии

21 октября 2024, 15:19
Фото: 1MI
Температурные показатели в Башкортостане с каждым днём всё быстрее приближаются к отрицательным — синоптики регионального гдрометцентра публикуют прогноз погоды в Уфе и Башкирии на предпоследнюю рабочую неделю октября.

В среду, 22 октября, в регионе ждут небольшие дожди и умеренный ветер. На части Республики ночные показатели температуры составят +3°C… -2°C, местами похолодает до -7°C. Днём столбики термометров окажутся не выше +7°C… +12°C. В Уфе ночью обещают 0°C… -2°C и +3°C в центре, днём в столице Башкирии ждут +9°C… +11°C. Дождей в городе не прогнозируют. На некоторых дорогах Республики утром туман.

В среду, 23 октября, снова обещают небольшой дождь. Ветер умеренный, местами порывистый. Ночью 0°C… +5°C, днём +6°C… +11°C.

В четверг, 24 октября, также небольшие осадки в виде дождя. Ночью в восточных районах Башкирии может пойти снег. В тёмное время суток 0°C… +5°C, днём +4°C… +9°C.

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Ранее глава Республики Радий Хабиров в очередной раз раскритиковал подчинённых из-за плохой организации запуска отопительного сезона. Работу членов своей команды руководитель региона оценил «на троечку».

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