Золотая осень заканчивается в Башкирии

Posted 21 октября, 15:19
Published 21 октября, 15:19
Modified 21 октября, 17:45
Updated 21 октября, 17:45
В среду, 22 октября, в регионе ждут небольшие дожди и умеренный ветер. На части Республики ночные показатели температуры составят +3°C… -2°C, местами похолодает до -7°C. Днём столбики термометров окажутся не выше +7°C… +12°C. В Уфе ночью обещают 0°C… -2°C и +3°C в центре, днём в столице Башкирии ждут +9°C… +11°C. Дождей в городе не прогнозируют. На некоторых дорогах Республики утром туман.
В среду, 23 октября, снова обещают небольшой дождь. Ветер умеренный, местами порывистый. Ночью 0°C… +5°C, днём +6°C… +11°C.
В четверг, 24 октября, также небольшие осадки в виде дождя. Ночью в восточных районах Башкирии может пойти снег. В тёмное время суток 0°C… +5°C, днём +4°C… +9°C.
Ранее глава Республики Радий Хабиров в очередной раз раскритиковал подчинённых из-за плохой организации запуска отопительного сезона. Работу членов своей команды руководитель региона оценил «на троечку».