Лето не торопится уходить из Башкирии

В понедельник, 7 октября, погода будет достаточно ненастной — днём обещают дождь и умеренный ветер, ночью температура воздуха может упасть до +1°C… +6°C, а в некоторых районах и до -4, днём же синоптики обещают не выше +12°C… +17°C.