Лето не торопится уходить из Башкирии

Posted 6 октября, 14:56
Published 6 октября, 14:56
Modified 6 октября, 16:20
Updated 6 октября, 16:20
В понедельник, 7 октября, погода будет достаточно ненастной — днём обещают дождь и умеренный ветер, ночью температура воздуха может упасть до +1°C… +6°C, а в некоторых районах и до -4, днём же синоптики обещают не выше +12°C… +17°C.
Между тем уже во вторник, 8 октября, небольшие дожди пройдут лишь ночью, днём погода будет преимущественно сухой. Ночью столбики термометров опустятся до +5°C… +10°C, однако уже днём воздух разогреется до +18°C… +23°C.
Сохранится тёплая погода и в среду, 9 октября. Синоптики спрогнозировали +4°C… +9°C ночью и +15°C… +20°C ночью, однако местами по Башкирии возможны небольшие осадки в виде дождя.
Напомним, как сообщал Mkset, 4 октября в столице Башкирии стартовал отопительный сезон — уже в первый день подачи тепла чиновников затопили жалобами на качество услуги ЖКХ.