В Башкирии лёг снег

Posted 27 октября, 08:29
Published 27 октября, 08:29
Modified 27 октября, 11:41
Updated 27 октября, 11:41
Кадры «снежного пейзажа» посреди октября были сняты водителем вдоль одной из трасс Благоварского района. Снимок сделан утром воскресенья, 27 октября. Напомним, на выходных синоптики обещали дожди и мокрый снег. Температурные показатели в регионе по ночам уже опускаются до «минусовых» показателей.
Ранее Mkset разбирался в том, какой погоды следует ждать жителям Уфы и остальной Башкирии зимой 2024/25 года — что говорят на этот счёт метеорологи и о чём свидетельствуют «народные методы» определения погоды.