mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 октября, 08:29

Published 27 октября, 08:29

Modified 27 октября, 11:41

Updated 27 октября, 11:41

В Башкирии лёг снег

В Башкирии лёг снег

27 октября 2024, 08:29
Фото: Уфа с огоньком / Telegram
Временный снежный покров устанавливается в некоторых частях Башкортостана, сообщают в соцсетях очевидцы в воскресенье, 27 октября.

Кадры «снежного пейзажа» посреди октября были сняты водителем вдоль одной из трасс Благоварского района. Снимок сделан утром воскресенья, 27 октября. Напомним, на выходных синоптики обещали дожди и мокрый снег. Температурные показатели в регионе по ночам уже опускаются до «минусовых» показателей.

Какая зима будет в Башкирии
Узнать подробнее

Ранее Mkset разбирался в том, какой погоды следует ждать жителям Уфы и остальной Башкирии зимой 2024/25 года — что говорят на этот счёт метеорологи и о чём свидетельствуют «народные методы» определения погоды.

Читайте также:
Башкирские школьники «по-взрослому» ушли на каникулыПодросток унижал учителя на камеру под УфойБашкирию завалит мокрым снегом
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Погода#Башкортостан#Снег#Соцсети#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Природа#Синоптики#Белебей#Мелеуз#Благоварский район#Метеорологи#Октябрь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика