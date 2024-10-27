В Башкирии лёг снег

Кадры «снежного пейзажа» посреди октября были сняты водителем вдоль одной из трасс Благоварского района. Снимок сделан утром воскресенья, 27 октября. Напомним, на выходных синоптики обещали дожди и мокрый снег. Температурные показатели в регионе по ночам уже опускаются до «минусовых» показателей.