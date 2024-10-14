Погода успокоится в Башкирии

Posted 14 октября, 15:31
Published 14 октября, 15:31
Modified 14 октября, 17:16
Updated 14 октября, 17:16
Вторник, 15 октября, согласно утверждениям синоптиков, пройдёт без осадков. Ветер переменных направлений — 0-5 м/с. Видимость на автодорогах будет хорошей. Ночью температура воздуха составит -6°C… -11°C, однако местами в Башкирии похолодает не сильнее -1°C. Днём синоптики прогнозируют +7°C… +12°C. В Уфе же — +9°C… +11°C. Между тем Башгидрометцентр информирует, что в Башкирии 15 октября прогнозируется повышенный риск природных пожаров — те же природные неприятности грозят практически всему Приволжскому федеральному округу.
В среду, 16 октября, ждать дождей также не стоит. Ночью столбики термометров опустятся до -2°C… -7°C, местами до -12°C. днём же потеплеет до +6°C… +11°C.
Небольшие осадки в виде дождя ждут синоптики днём четверга, 17 октября. Температурные показатели аналогичны прогнозу на 16 октября.
Ранее Mkset информировал о том, что уфимские коммунальщики собираются проводить испытания систем отопления.