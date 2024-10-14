Погода успокоится в Башкирии

Вторник, 15 октября, согласно утверждениям синоптиков, пройдёт без осадков. Ветер переменных направлений — 0-5 м/с. Видимость на автодорогах будет хорошей. Ночью температура воздуха составит -6°C… -11°C, однако местами в Башкирии похолодает не сильнее -1°C. Днём синоптики прогнозируют +7°C… +12°C. В Уфе же — +9°C… +11°C. Между тем Башгидрометцентр информирует, что в Башкирии 15 октября прогнозируется повышенный риск природных пожаров — те же природные неприятности грозят практически всему Приволжскому федеральному округу.

