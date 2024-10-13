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Posted 13 октября, 04:03

Published 13 октября, 04:03

Modified 13 октября, 07:13

Updated 13 октября, 07:13

Башкирия уходит в предзимье

Башкирия уходит в предзимье

13 октября 2024, 04:03
Фото: Изображение Midjourney
Региональные специалисты Росгидрометцентра опубликовали прогноз погоды в Уфе и Башкирии на начало третьей рабочей недели октября.

Как обещают синоптики, понедельник и вторник, 14–15 октября, в Башкирии пройдут без существенных осадков. Ветер будет слабым, переменных направлений. Ночью столбики термометров опустятся до -3°C… -8°C. Между тем местами в тёмное время суток похолодать может до -13°C. Днём, по ожиданиям специалистов, температура воздуха практически по всему региону не поднимется выше +5°C… +10°C.

Портал «Яндекс Погода» сообщает о том, что в понедельник, 14 октября, в Уфе стоит ждать -2°C ночью и +9°C днём. Во вторник, 15 октября, прогнозируется -1°C в тёмное время суток и +10°C — в светлое. В оба дня будет ясно, без осадков. Ветер не выше 1,7 м/с.

Прокуратура ищет тепло в Уфе
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Ранее Mkset сообщал о том, что башкортостанская прокуратура взялась за жалобы жителей Уфы на отопление. Сотрудники ведомства собираются проверить, какие нарушения были допущены организациями при подготовке к отопительному сезону.

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