Башкирия уходит в предзимье

Posted 13 октября, 04:03
Published 13 октября, 04:03
Modified 13 октября, 07:13
Updated 13 октября, 07:13
Как обещают синоптики, понедельник и вторник, 14–15 октября, в Башкирии пройдут без существенных осадков. Ветер будет слабым, переменных направлений. Ночью столбики термометров опустятся до -3°C… -8°C. Между тем местами в тёмное время суток похолодать может до -13°C. Днём, по ожиданиям специалистов, температура воздуха практически по всему региону не поднимется выше +5°C… +10°C.
Портал «Яндекс Погода» сообщает о том, что в понедельник, 14 октября, в Уфе стоит ждать -2°C ночью и +9°C днём. Во вторник, 15 октября, прогнозируется -1°C в тёмное время суток и +10°C — в светлое. В оба дня будет ясно, без осадков. Ветер не выше 1,7 м/с.
Ранее Mkset сообщал о том, что башкортостанская прокуратура взялась за жалобы жителей Уфы на отопление. Сотрудники ведомства собираются проверить, какие нарушения были допущены организациями при подготовке к отопительному сезону.