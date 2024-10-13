Башкирия уходит в предзимье

Как обещают синоптики, понедельник и вторник, 14–15 октября, в Башкирии пройдут без существенных осадков. Ветер будет слабым, переменных направлений. Ночью столбики термометров опустятся до -3°C… -8°C. Между тем местами в тёмное время суток похолодать может до -13°C. Днём, по ожиданиям специалистов, температура воздуха практически по всему региону не поднимется выше +5°C… +10°C.