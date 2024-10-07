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Posted 7 октября, 13:19

Published 7 октября, 13:19

Modified 7 октября, 18:43

Updated 7 октября, 18:43

Третье лето наступает в Башкирии

Третье лето наступает в Башкирии

7 октября 2024, 13:19
Фото: 1MI
В регионе ожидается необычайно теплая погода для начала октября, сообщает в понедельник, 7 октября, Башгидромет.

Как стало известно, с 8 октября ожидается настоящая летняя погода. По прогнозам в Башкирии, температура воздуха днем поднимется до +23°C, а ночью будет колебаться в пределах +5°C до +10°C.

На улицах региона ожидается переменная облачность, а вот осадков днем не предсказывается. Ночью местами возможен небольшой дождь. Ветер южный, с порывами до 15 м/с, придаст атмосфере легкость и свежесть.

— Однако стоит помнить, что на автодорогах ночью и утром возможен туман, что может затруднить видимость до 500 метров и менее, — сообщают специалисты.

В Уфе погода также порадует: температура днем достигнет +22°C, а ночью составит +7°C до +9°C.

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