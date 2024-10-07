Третье лето наступает в Башкирии

Posted 7 октября, 13:19
Published 7 октября, 13:19
Modified 7 октября, 18:43
Updated 7 октября, 18:43
Как стало известно, с 8 октября ожидается настоящая летняя погода. По прогнозам в Башкирии, температура воздуха днем поднимется до +23°C, а ночью будет колебаться в пределах +5°C до +10°C.
На улицах региона ожидается переменная облачность, а вот осадков днем не предсказывается. Ночью местами возможен небольшой дождь. Ветер южный, с порывами до 15 м/с, придаст атмосфере легкость и свежесть.
— Однако стоит помнить, что на автодорогах ночью и утром возможен туман, что может затруднить видимость до 500 метров и менее, — сообщают специалисты.
В Уфе погода также порадует: температура днем достигнет +22°C, а ночью составит +7°C до +9°C.