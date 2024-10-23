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Posted 23 октября, 05:56

Published 23 октября, 05:56

Modified 23 октября, 08:09

Updated 23 октября, 08:09

Погода в Башкирии готовит неприятности

Погода в Башкирии готовит неприятности

23 октября 2024, 05:56
Фото: 1MI
В регионе ожидаются затяжные дожди и заметное похолодание, сообщают в среду, 23 октября, синоптики.

С приближением конца октября синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в Башкортостане. С 23 октября жители региона могут ожидать дождливые дни, которые внесут коррективы в привычный распорядок жизни. Так, уже в среду, 23 октября, ожидается слабый дождь с 18:00 до 20:00, температура воздуха колеблется от +5 до +9°C. Ветер будет слабым — около 3 м/с, но с порывами до 9 м/с.

Погода в Башкирии в четверг, 24 октября, также не порадует ярким солнцем: по прогнозу на этот день намечен слабый дождь с температурой от +5 до +7°C и легким ветерком со скоростью 1-2 м/с (порывы до 8 м/с).

Что касается выходных дней — субботы и воскресенья (26 и 27 октября), то ожидается ещё более холодная погода. Снег с дождем и резкое похолодание до +3°C. Ветер останется легким — до 2 м/с, с порывами не более 6 м/с.

Прогноз погоды в Уфе также предвещает дожди: в среду, 23 октября, сильный дождь начнётся около 20:00, а температура воздуха составит от +6 до +10°C при ветре со скоростью около 3 м/с (порывы до 7 м/с).

На следующий день — четверг, 24 октября — в Уфе ожидается уже более устойчивый дождь с температурой от +6 до +8°C и ветром на уровне 3-4 м/с (порывы достигнут отметки в 10 м/с). Погода в Уфе на выходные обещает быть непростой: слабый дождь сохранится при температуре от +3 до +5°C и легком ветре не более чем до 2 м/с.

В Башкирии ждут -30°С
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Как ранее сообщал Mkset, по данным синоптиков, первые сильные морозы в регионе ожидаются уже в ноябре.

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