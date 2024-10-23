Погода в Башкирии готовит неприятности

На следующий день — четверг, 24 октября — в Уфе ожидается уже более устойчивый дождь с температурой от +6 до +8°C и ветром на уровне 3-4 м/с (порывы достигнут отметки в 10 м/с). Погода в Уфе на выходные обещает быть непростой: слабый дождь сохранится при температуре от +3 до +5°C и легком ветре не более чем до 2 м/с.