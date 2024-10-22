Башкирию зальёт дождями

Posted 22 октября, 18:04
Published 22 октября, 18:04
Modified 22 октября, 18:06
Updated 22 октября, 18:06
Так, в среду, 23 октября, синоптики пообещали небольшие дожди. Ветер умеренный, но местами возможны сильные порывы. Ночью похолодает до 0°C… +5°C, днём воздух разогреется до +6°C… +11°C. С утра местами туман.
Осадки в виде дождей временами пройдут и в четверг, 24 октября. Прогноз по ветру аналогичен данным на минувший день. В тёмное время суток температура воздуха вновь опустится до 0°C… +5°C, днём столбики термометров будут на +4°C… +9°C.
В пятницу, 25 октября, по-прежнему небольшие дожди — местами со снегом — и умеренный ветер, переходящий местами в сильный. Ночью -2°C… +3°C, днём +3°C… +8°C.
Синоптики отмечают, что увеличение количества осадков в середине недели вызвано смещением атмосферных фронтов. Между тем после дождливого лета осень выдалась достаточно засушливой: в сентябре выпало лишь 18% месячной нормы осадков, а в октябре — около 4%. Так, с 5 октября специалисты наблюдают низкую межень на реке Уфе в микрорайоне Шакша.
Ранее Mkset сообщал о том, что глава Башкирии оказался разочарован работой своих подчинённых при запуске отопления.