Башкирию зальёт дождями

Синоптики отмечают, что увеличение количества осадков в середине недели вызвано смещением атмосферных фронтов. Между тем после дождливого лета осень выдалась достаточно засушливой: в сентябре выпало лишь 18% месячной нормы осадков, а в октябре — около 4%. Так, с 5 октября специалисты наблюдают низкую межень на реке Уфе в микрорайоне Шакша.