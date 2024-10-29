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Posted 29 октября, 11:11

Published 29 октября, 11:11

Modified 29 октября, 11:20

Updated 29 октября, 11:20

В Башкирии ждут снег и -10°С

В Башкирии ждут снег и -10°С

29 октября 2024, 11:11
Фото: mkset.ru.
Синоптики ожидают в регионе уже с конца октября сильное похолодание, сообщает во вторник, 29 октября, прогноз Башгидромета.

Погода в Башкирии 30 октября ожидается облачная и местами с осадками в виде мокрого снега и дождя. Ветер будет дуть с юго-востока и юга со скоростью 5-10 м/с. Ночью температура опустится до 0…-5°С, а при прояснениях возможно даже достижение отметки -10°С. Днем же жителей региона порадуют более теплые +1…+6°С.

Однако как сообщают синоптики, даже в такую переменчивую погоду есть риск столкнуться с туманом на отдельных участках дорог — видимость может составлять всего 500-1000 метров. Также возможен гололед.

В Уфе погода 30 октября немного лучше. В столице Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями и без значительных осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться между -1 и -3°С, а днем поднимется до +3…+5°С. Ветер такой же юго-восточный и южный, как по всему региону.

В Башкирии лёг снег
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Как ранее сообщал Mkset, очевидцы засняли «снежный пейзаж» посреди октября. Кадры были сняты водителем вдоль одной из трасс Благоварского района.

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