В Башкирии ждут снег и -10°С

В Уфе погода 30 октября немного лучше. В столице Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями и без значительных осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться между -1 и -3°С, а днем поднимется до +3…+5°С. Ветер такой же юго-восточный и южный, как по всему региону.