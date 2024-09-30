mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 сентября, 18:24

Published 30 сентября, 18:24

Modified 30 сентября, 19:10

Updated 30 сентября, 19:10

Первый снег ждут в Башкирии

Первый снег ждут в Башкирии

30 сентября 2024, 18:24
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Синоптики башкортостанского управления Росгидрометцентра рассказали, какой будет погода в первые дни октября.

Если верить их прогнозу, начнётся второй месяц осени с умеренно-ветренной и сухой погоды. В понедельник, 1 октября, несмотря на заморозки до -1°C, дневная температура воздуха поднимется до +17°C… +22°C.

Несколько прохладнее станет 2–3 октября — в эти даты ночью синоптики ждут +1°C… +6°C и до -4°C при заморозках. В дневное время на термометрах жители региона увидят +18°C.

Как сообщали ранее специалисты, первый снег в Башкирии может выпасть уже в середине октября. Впрочем, белоснежный покрыв накроет землю совсем ненадолго и быстро растает — полноценно он сформируется гораздо позднее.

Названа дата включения отопления в Уфе
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что власти назвали дату старта отопительного сезона на большей части Башкирии.

Читайте также:
В Уфе запретили парковкуУфимский военный оказался педофиломРодных бойцов СВО просят молчать в соцсетях
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Погода#Отопительный сезон#Башкортостан#Россия#Снег#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Заморозки#Синоптики#Температура#Белебей#Осень#Мелеуз#Прогноз#Термометр#Октябрь#Росгидрометцентр
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика