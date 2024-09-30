Первый снег ждут в Башкирии

Posted 30 сентября, 18:24
Published 30 сентября, 18:24
Modified 30 сентября, 19:10
Updated 30 сентября, 19:10
Если верить их прогнозу, начнётся второй месяц осени с умеренно-ветренной и сухой погоды. В понедельник, 1 октября, несмотря на заморозки до -1°C, дневная температура воздуха поднимется до +17°C… +22°C.
Несколько прохладнее станет 2–3 октября — в эти даты ночью синоптики ждут +1°C… +6°C и до -4°C при заморозках. В дневное время на термометрах жители региона увидят +18°C.
Как сообщали ранее специалисты, первый снег в Башкирии может выпасть уже в середине октября. Впрочем, белоснежный покрыв накроет землю совсем ненадолго и быстро растает — полноценно он сформируется гораздо позднее.
Ранее Mkset сообщал о том, что власти назвали дату старта отопительного сезона на большей части Башкирии.
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