Легковушки столкнулись в вечерний час пик в Уфе — есть пострадавшие

По уточнённым данным ГАИ, «задело» в ходе массовой аварии только четыре транспортных средства. Версию произошедшего ведомство изложило следующим образом: Hyundai Solaris совершал разворот и столкнулся с попутным «Ситроен». Сразу после этого «Хёндай» врезался в «Хавал» и «Ленд Ровер».