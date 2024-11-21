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Posted 21 ноября, 14:05

Published 21 ноября, 14:05

Modified 21 ноября, 15:47

Updated 21 ноября, 15:47

ГАИ сообщила подробности массового ДТП в Уфе

Легковушки столкнулись в вечерний час пик в Уфе — есть пострадавшие

21 ноября 2024, 14:05
Фото: ГАИ Уфы.

ГАИ сообщила подробности массового ДТП в Уфе

Два человека попали в больницу в результате аварии на проспекте Октября — сообщили в ГАИ Уфы в четверг, 21 ноября.

Как сообщал Mkset, инцидент случился вблизи перекрёстка с улицей 50 лет СССР. Очевидцы публиковали кадры с места происшествия и сообщали, что в столкновении участвовали пять автомобилей.

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По уточнённым данным ГАИ, «задело» в ходе массовой аварии только четыре транспортных средства. Версию произошедшего ведомство изложило следующим образом: Hyundai Solaris совершал разворот и столкнулся с попутным «Ситроен». Сразу после этого «Хёндай» врезался в «Хавал» и «Ленд Ровер».

Водителя-виновника ДТП и мужчину, управлявшего «Хавалом», увезли на карете скорой в больницу. Причины аварии выясняются. На месте работают оперативные службы.

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