Легковушки столкнулись в вечерний час пик в Уфе — есть пострадавшие

Posted 21 ноября, 14:05
Published 21 ноября, 14:05
Modified 21 ноября, 15:47
Updated 21 ноября, 15:47
Как сообщал Mkset, инцидент случился вблизи перекрёстка с улицей 50 лет СССР. Очевидцы публиковали кадры с места происшествия и сообщали, что в столкновении участвовали пять автомобилей.
По уточнённым данным ГАИ, «задело» в ходе массовой аварии только четыре транспортных средства. Версию произошедшего ведомство изложило следующим образом: Hyundai Solaris совершал разворот и столкнулся с попутным «Ситроен». Сразу после этого «Хёндай» врезался в «Хавал» и «Ленд Ровер».
Водителя-виновника ДТП и мужчину, управлявшего «Хавалом», увезли на карете скорой в больницу. Причины аварии выясняются. На месте работают оперативные службы.