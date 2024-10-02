Тепло в Уфе побило полувековой рекорд

Рекорд, как пишет башкортостанское управление по гидрометеорологии, был поставлен в Дёмском районе города. Там столбики термометров днём вторника, 1 октября, дошли до +23,2°C. В последний раз настолько жарко в эту дату было ровно за 50 лет до этого — 1 октября 1974 года.