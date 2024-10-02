Тепло в Уфе побило полувековой рекорд

Posted 2 октября, 17:00
Published 2 октября, 17:00
Modified 2 октября, 18:24
Updated 2 октября, 18:24
Рекорд, как пишет башкортостанское управление по гидрометеорологии, был поставлен в Дёмском районе города. Там столбики термометров днём вторника, 1 октября, дошли до +23,2°C. В последний раз настолько жарко в эту дату было ровно за 50 лет до этого — 1 октября 1974 года.
Ранее Mkset информировал о том, когда в домах башкирской столицы начнут теплеть батареи. Власти города назвали точную дату начала отопительного сезона, который ранее уже начался во многих муниципалитетах Башкортостана.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected]