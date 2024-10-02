mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 октября, 17:00

Published 2 октября, 17:00

Modified 2 октября, 18:24

Updated 2 октября, 18:24

Тепло в Уфе побило полувековой рекорд

Тепло в Уфе побило полувековой рекорд

2 октября 2024, 17:00
Фото: 1MI
Одна из станций Росгидрометцентра в столице Башкирии зафиксировала новый абсолютный температурный максимум октября.

Рекорд, как пишет башкортостанское управление по гидрометеорологии, был поставлен в Дёмском районе города. Там столбики термометров днём вторника, 1 октября, дошли до +23,2°C. В последний раз настолько жарко в эту дату было ровно за 50 лет до этого — 1 октября 1974 года.

Уфе осталось мерзнуть два дня
Узнать подробнее

Ранее Mkset информировал о том, когда в домах башкирской столицы начнут теплеть батареи. Власти города назвали точную дату начала отопительного сезона, который ранее уже начался во многих муниципалитетах Башкортостана.

Читайте также:
Уфимцы будут получать больше при увольненииТрое мужчин спрятали труп в БашкирииУфимский санаторий продают за ₽11 млн
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Отопительный сезон#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Жара#Дёмский район#Температура#Белебей#Мелеуз#Октябрь#Рекорд#Росгидрометцентр#Гидрометеорология
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика