Погода резко ухудшится в Башкирии

По данным синоптиков, в ближайшие дни дня на территории Республики следует ждать небольшие дожди и мокрый снег. Ветер — западного и севрео-западного направлений, умеренный. В воскресенье, 27 октября, ночные показатели температуры воздуха будут достигать +1°C… -4°C, дневные — до +1°C… +6°C. В понедельник и вторник, 28–29 октября, синоптики ждут, что столбики термометров окажутся на отметках 0°C… -5°C ночью и 0°C… +5°C днём.