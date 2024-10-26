mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 октября, 14:39

Published 26 октября, 14:39

Modified 26 октября, 14:41

Updated 26 октября, 14:41

Погода резко ухудшится в Башкирии

Погода резко ухудшится в Башкирии

26 октября 2024, 14:39
Фото: 1MI
Последняя рабочая неделя октября в Башкортостане начнётся с осадков — следует из прогноза регионального управления Росгидрометцентра.

По данным синоптиков, в ближайшие дни дня на территории Республики следует ждать небольшие дожди и мокрый снег. Ветер — западного и севрео-западного направлений, умеренный. В воскресенье, 27 октября, ночные показатели температуры воздуха будут достигать +1°C… -4°C, дневные — до +1°C… +6°C. В понедельник и вторник, 28–29 октября, синоптики ждут, что столбики термометров окажутся на отметках 0°C… -5°C ночью и 0°C… +5°C днём.

Какая зима будет в Башкирии
Узнать подробнее

Ранее Mkset рассказывал о том, какой погоды стоит ждать на территории Башкирии зимой.

Читайте также:
Школьники покаялись на камеру за Вечный огонь в БашкирииУфимка выпала из многоэтажки«Хотели уйти на СВО»: побег заключённых в Липецке — хронология событий
#Уфа#Стерлитамак#Дождь#Башкортостан#Снег#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Зима#Туймазы#Кумертау#Белебей#Осень#Мелеуз#Октябрь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика