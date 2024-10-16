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Posted 16 октября, 17:26

Published 16 октября, 17:26

Modified 16 октября, 20:20

Updated 16 октября, 20:20

Погода несёт уфимцам новую опасность

Погода несёт уфимцам новую опасность

16 октября 2024, 17:26
Фото: 1MI
В башкортостанском Росгидрометцентре поделились прогнозом погоды в Уфе и Башкирии на ближайшие дни.

Согласно данным метеорологов, в четверг, 17 октября, жителям западных районов Республики следует ждать небольших дождей — на остальной части региона существенных осадков не предвидится. Ночью температура воздуха опустится до -1°C… -6°C, однако местами похолодать может и до -11°C. Днём столбики термометров поднимутся не выше +6°C… +11°C. Отметим, что в эту дату сохранится чрезвычайная пожароопасность, на отдельных участках дорог возможна дымка.

В пятницу, 18 октября, синоптики также ждут -1°C… -6°C ночью, местами до -11°C. В светлое время суток воздух разогреется уже до +7°C… +12°C. Осадки не ожидаются.

В субботу, 19 октября, небольшие дожди пройдут на юге Башкирии. Температурные показатели прогнозируются аналогичные данным на предыдущий день.

Прокуратура ищет тепло в Уфе
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Ранее Mkset информировал о том, что башкортостанская прокуратура инициировала массовые проверки из-за жалоб на отопление в регионе.

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