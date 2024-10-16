Погода несёт уфимцам новую опасность

Posted 16 октября, 17:26
Published 16 октября, 17:26
Modified 16 октября, 20:20
Updated 16 октября, 20:20
Согласно данным метеорологов, в четверг, 17 октября, жителям западных районов Республики следует ждать небольших дождей — на остальной части региона существенных осадков не предвидится. Ночью температура воздуха опустится до -1°C… -6°C, однако местами похолодать может и до -11°C. Днём столбики термометров поднимутся не выше +6°C… +11°C. Отметим, что в эту дату сохранится чрезвычайная пожароопасность, на отдельных участках дорог возможна дымка.
В пятницу, 18 октября, синоптики также ждут -1°C… -6°C ночью, местами до -11°C. В светлое время суток воздух разогреется уже до +7°C… +12°C. Осадки не ожидаются.
В субботу, 19 октября, небольшие дожди пройдут на юге Башкирии. Температурные показатели прогнозируются аналогичные данным на предыдущий день.
Ранее Mkset информировал о том, что башкортостанская прокуратура инициировала массовые проверки из-за жалоб на отопление в регионе.