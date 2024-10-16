Погода несёт уфимцам новую опасность

Согласно данным метеорологов, в четверг, 17 октября, жителям западных районов Республики следует ждать небольших дождей — на остальной части региона существенных осадков не предвидится. Ночью температура воздуха опустится до -1°C… -6°C, однако местами похолодать может и до -11°C. Днём столбики термометров поднимутся не выше +6°C… +11°C. Отметим, что в эту дату сохранится чрезвычайная пожароопасность, на отдельных участках дорог возможна дымка.