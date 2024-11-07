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Насекомые

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Ноябрь
Башкирский медуниверситет получил нагоняй за клопов
7 ноября, 15:08
Забытый метод 90-х снова в деле: уничтожьте тараканов с помощью борной кислоты
1 ноября, 05:30
Октябрь
Испробуйте дедовский метод борьбы с мокрицами в погребе: дешево и эффективно
22 октября, 09:40
Видео. Мерзкие насекомые атакуют Башкирию
9 октября, 10:17
Котлетами с тараканами кормят в Башкирии
1 октября, 09:19
Сентябрь
Как избавиться от паутинного клеща: полное руководство для садоводов-любителей
27 сентября, 06:21
Семья из Башкирии делила квартиру с шершнями
13 сентября, 08:10
Смертельно опасные насекомые наводнили Башкирию
12 сентября, 13:00
Именно осенью можно избавиться от слизней на участке: простой и эффективный метод
9 сентября, 13:29
Уфимцам хотят лечить нервы пауками
5 сентября, 18:28
В Башкирии перестанут защищать редких животных
4 сентября, 14:29
Август
Защита от комаров: проверенные методы и новые советы от эксперта
30 августа, 10:00
Как избавиться от клопов в домашних условиях: народные средства и химические препарат
29 августа, 12:31
Гигантских насекомых обнаружили в Башкирии
29 августа, 10:03
Над Башкирией нависла угроза опасной болезни — Роспотребнадзор
29 августа, 04:57
Нашествие пауков в Башкирии — мнение эксперта
21 августа, 17:19
В Башкирии началось нашествие ядовитых монстров
21 августа, 07:49
Живой смерч напугал Башкирию
21 августа, 07:16
Ядовитый монстр проник в Башкирию
12 августа, 08:56
Видео. Комариный смерч накрыл Башкирию
Рой кровососущих насекомых не сулил ничего хорошего авторам ролика из соцсетей.
6 августа, 11:32

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