mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:57

Published Сегодня, 04:57

Modified Сегодня, 04:59

Updated Сегодня, 04:59

Над Башкирией нависла угроза опасной болезни — Роспотребнадзор

Над Башкирией нависла угроза опасной болезни — Роспотребнадзор

29 августа 2024, 04:57
Фото: 1MI
В Башкортостане, как и в ряде других регионов России, растёт тревога из-за угрозы лихорадки Западного Нила, сообщает Роспотребнадзор.

Летом 2024 года, Роспотребнадзор зафиксировал увеличение заболеваемости лихорадкой Западного Нила в России. Это заболевание, переносимое комарами, уже зарегистрировано в 22 регионах страны, включая соседнюю Республику Татарстан. По последним данным, в Татарстане число заболевших достигло 50 человек.

Опасные насекомые атакуют Башкирию
Узнать подробнее

В Башкирии также наблюдается рост опасности. Заболеваемость по России составляет 0,08 на 100 тыс. населения — на 13% выше среднемноголетнего уровня. Пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями находятся в группе повышенного риска.

Роспотребнадзор рекомендует использовать репелленты и устанавливать антимоскитные сетки в домах. Кроме того, необходимо избегать стоячей воды — идеальной среды для размножения насекомых.

Проблема становится особенно актуальной на фоне недавних событий за границей. Так, 20 августа в Румынии был зафиксирован первый случай смерти от лихорадки Западного Нила в 2024 году. С начала июня там было подтверждено семь случаев заражения среди пациентов старшего возраста, у которых наблюдались симптомы менингита из-за спутанных клинических проявлений болезни. Анализ спинномозговой жидкости подтвердил наличие вируса у всех троих заболевших; один из них скончался.

Читайте также:
Комариный смерч накрыл БашкириюПогода в Уфе и Башкирии преподнесёт сюрприз в последние дни летаГолодные хищники атаковали дом в Башкирии
#Анжелика Барабаш#Общество#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Роспотребнадзор#Россия#Комары#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Москва#Вирус#Салават#Нефтекамск#Смерть#Белорецк#Туймазы#Татарстан#Природа#Насекомые#Пожилые люди#Заболеваемость#Лихорадка Западного Нила#Республика Татарстан#Антимоскитные сетки
Подпишитесь
Ремонт Бакалинской в Уфе: что переделают и когда закончатся работы
Сегодня, 05:17
Редкую рыбу из Черного моря поймали в Башкирии
Сегодня, 08:11
Ребенок выпал из окна многоэтажки в Уфе
Сегодня, 07:29
В аэропорту «Уфа» поселилась куница
Сегодня, 07:18
Бензовоз вспыхнул на трассе в Башкирии
Сегодня, 07:13
Уфа осталась без горячей воды
Сегодня, 07:02