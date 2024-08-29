Над Башкирией нависла угроза опасной болезни — Роспотребнадзор

Проблема становится особенно актуальной на фоне недавних событий за границей. Так, 20 августа в Румынии был зафиксирован первый случай смерти от лихорадки Западного Нила в 2024 году. С начала июня там было подтверждено семь случаев заражения среди пациентов старшего возраста, у которых наблюдались симптомы менингита из-за спутанных клинических проявлений болезни. Анализ спинномозговой жидкости подтвердил наличие вируса у всех троих заболевших; один из них скончался.