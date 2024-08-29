Над Башкирией нависла угроза опасной болезни — Роспотребнадзор

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
Летом 2024 года, Роспотребнадзор зафиксировал увеличение заболеваемости лихорадкой Западного Нила в России. Это заболевание, переносимое комарами, уже зарегистрировано в 22 регионах страны, включая соседнюю Республику Татарстан. По последним данным, в Татарстане число заболевших достигло 50 человек.
В Башкирии также наблюдается рост опасности. Заболеваемость по России составляет 0,08 на 100 тыс. населения — на 13% выше среднемноголетнего уровня. Пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями находятся в группе повышенного риска.
Роспотребнадзор рекомендует использовать репелленты и устанавливать антимоскитные сетки в домах. Кроме того, необходимо избегать стоячей воды — идеальной среды для размножения насекомых.
Проблема становится особенно актуальной на фоне недавних событий за границей. Так, 20 августа в Румынии был зафиксирован первый случай смерти от лихорадки Западного Нила в 2024 году. С начала июня там было подтверждено семь случаев заражения среди пациентов старшего возраста, у которых наблюдались симптомы менингита из-за спутанных клинических проявлений болезни. Анализ спинномозговой жидкости подтвердил наличие вируса у всех троих заболевших; один из них скончался.