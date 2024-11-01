Забытый метод 90-х снова в деле: уничтожьте тараканов с помощью борной кислоты

Posted 1 ноября, 05:30
Published 1 ноября, 05:30
Modified 1 ноября, 05:32
Updated 1 ноября, 05:32
Методы борьбы с тараканами, которыми пользовались хозяйки в 90-х, включают простые, но действенные рецепты на основе борной кислоты. Секрет эффективности кроется в её составе: борная кислота является ядовитой для насекомых, вызывая у них смертельное обезвоживание.
Этот метод работает за счет привлекательной приманки, с которой таракан контактирует, что запускает цепную реакцию: насекомое умирает после отравления, а колония покидает жилье.
— Я использовала этот рецепт в доме на даче, и он действительно оказался эффективным. Главное — приготовить приманку правильно и разложить её по всему дому, не оставляя шансов для тараканов. — рассказывает автор канала «Сам себе мастер»
Для приготовления приманки нужны простые и доступные компоненты, которые наверняка найдутся в доме:
Борная кислота — это порошок без запаха, но для человека она считается токсичной. Поэтому важно соблюдать осторожность при работе с ней. Приготовление не требует особых навыков:
— Помните, что борная кислота может быть опасной для детей и домашних животных. Не раскладывайте приманки там, где их могут случайно проглотить или достать — предупреждает блогер.
Попав на лапки насекомого, частицы борной кислоты действуют через их хитиновый покров и вызывают нарушение водного баланса. В результате таракан обезвоживается и погибает. Борная кислота имеет не мгновенное, но длительное действие, что особенно важно: насекомые успевают принести вещество в своё укрытие, заражая других членов колонии. Таким образом, даже после первого контакта приманка продолжает работать.
Чтобы уничтожение было эффективным, важно знать, где лучше всего разместить такие шарики с приманкой. Тараканы прячутся в местах с постоянной температурой и высоким уровнем влажности. Вот несколько примеров удачных зон:
Эксперты советуют обновлять шарики с приманкой через каждые несколько дней, чтобы поддерживать их привлекательный запах.
Приманки с борной кислотой отлично справляются с задачей, но, чтобы избежать возвращения насекомых, стоит воспользоваться и другими мерами:
Иногда приманка на основе борной кислоты может не дать ожидаемого эффекта. Рассмотрим основные ошибки, которые могут этому способствовать:
— Обращайте внимание на поведение насекомых. Если тараканы стали меньше появляться, значит, приманка действует. Но, чтобы добиться полного исчезновения, может потребоваться несколько недель, — советует эксперт.
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