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Posted 1 ноября, 05:30

Published 1 ноября, 05:30

Modified 1 ноября, 05:32

Updated 1 ноября, 05:32

Забытый метод 90-х снова в деле: уничтожьте тараканов с помощью борной кислоты

Забытый метод 90-х снова в деле: уничтожьте тараканов с помощью борной кислоты

1 ноября 2024, 05:30
Фото: Изображение Midjourney. Забытый метод 90-х снова в деле: уничтожьте тараканов с помощью борной кислоты
Избавиться от тараканов непросто. Эти нежелательные гости быстро адаптируются к химическим средствам и легко выживают даже в неблагоприятных условиях. Многие, отчаявшись, обращаются к методам прошлого века, которые, несмотря на простоту, нередко показывают впечатляющие результаты.

Методы борьбы с тараканами, которыми пользовались хозяйки в 90-х, включают простые, но действенные рецепты на основе борной кислоты. Секрет эффективности кроется в её составе: борная кислота является ядовитой для насекомых, вызывая у них смертельное обезвоживание.

Этот метод работает за счет привлекательной приманки, с которой таракан контактирует, что запускает цепную реакцию: насекомое умирает после отравления, а колония покидает жилье.

— Я использовала этот рецепт в доме на даче, и он действительно оказался эффективным. Главное — приготовить приманку правильно и разложить её по всему дому, не оставляя шансов для тараканов. — рассказывает автор канала «Сам себе мастер»
Как приготовить яд для тараканов на основе борной кислотыКак приготовить яд для тараканов на основе борной кислоты
Как приготовить яд для тараканов на основе борной кислоты. Фото: 1MI

Как приготовить яд для тараканов на основе борной кислоты

Для приготовления приманки нужны простые и доступные компоненты, которые наверняка найдутся в доме:

  • Чайная ложка борной кислоты — основной компонент, который истребит насекомых.
  • Манная каша (100 граммов) — она придаст нужную консистенцию приманке и поможет поддерживать её форму.
  • Сироп или варенье — небольшая ложка любого сладкого сиропа, даже самого простого варенья.

Борная кислота — это порошок без запаха, но для человека она считается токсичной. Поэтому важно соблюдать осторожность при работе с ней. Приготовление не требует особых навыков:

  1. Сначала сварите манную кашу и остудите её. Холодная каша лучше держит форму и не испаряет влагу.
  2. Добавьте борную кислоту в остывшую кашу и тщательно перемешайте. Она станет активной частью приманки и будет воздействовать на насекомых.
  3. Всыпьте ложку сиропа или варенья, чтобы каша приобрела сладкий запах, привлекающий тараканов.
  4. Скатайте из смеси небольшие шарики и аккуратно разложите их в местах, где замечены насекомые: в углах кухни, за шкафами, у вентиляционных отверстий.
— Помните, что борная кислота может быть опасной для детей и домашних животных. Не раскладывайте приманки там, где их могут случайно проглотить или достать — предупреждает блогер.
Как приготовить яд для тараканов на основе борной кислотыКак приготовить яд для тараканов на основе борной кислоты
Как приготовить яд для тараканов на основе борной кислоты. Фото: Изображение Midjourney

Как работает борная кислота: механизм действия на тараканов

Попав на лапки насекомого, частицы борной кислоты действуют через их хитиновый покров и вызывают нарушение водного баланса. В результате таракан обезвоживается и погибает. Борная кислота имеет не мгновенное, но длительное действие, что особенно важно: насекомые успевают принести вещество в своё укрытие, заражая других членов колонии. Таким образом, даже после первого контакта приманка продолжает работать.

Подходящие места для размещения приманки

Чтобы уничтожение было эффективным, важно знать, где лучше всего разместить такие шарики с приманкой. Тараканы прячутся в местах с постоянной температурой и высоким уровнем влажности. Вот несколько примеров удачных зон:

  • За кухонными тумбами и холодильником — тараканы часто используют эти места как убежища.
  • Вблизи водопроводных труб — такие места привлекают насекомых из-за влажности.
  • Рядом с мусорным ведром и в углах кладовой.
  • Около вентиляционных отверстий и за батареями.

Эксперты советуют обновлять шарики с приманкой через каждые несколько дней, чтобы поддерживать их привлекательный запах.

Как работает борная кислота: механизм действия на таракановКак работает борная кислота: механизм действия на тараканов
Как работает борная кислота: механизм действия на тараканов. Фото: 1MI

Чем подкрепить борьбу: дополнительные меры против тараканов

Приманки с борной кислотой отлично справляются с задачей, но, чтобы избежать возвращения насекомых, стоит воспользоваться и другими мерами:

  • Проведите герметизацию всех щелей в дверных и оконных проемах, через которые насекомые могут проникать.
  • Установите сетки на вентиляционные отверстия.
  • Не оставляйте остатки пищи или грязную посуду на ночь.

Как бороться с ошибками при использовании борной кислоты

Иногда приманка на основе борной кислоты может не дать ожидаемого эффекта. Рассмотрим основные ошибки, которые могут этому способствовать:

  1. Слишком мало приманки: если разложить мало шариков, насекомые не смогут с ними встретиться.
  2. Неверное место размещения: тараканы не найдут приманку, если разместить её в труднодоступных местах.
  3. Проблемы с влагой: если в доме слишком много открытых источников воды, приманка станет менее привлекательной.
— Обращайте внимание на поведение насекомых. Если тараканы стали меньше появляться, значит, приманка действует. Но, чтобы добиться полного исчезновения, может потребоваться несколько недель, — советует эксперт.
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#Ольга Харина#Квартира#Насекомые#Дом#Вредители#Дом и сад
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