Забытый метод 90-х снова в деле: уничтожьте тараканов с помощью борной кислоты

Попав на лапки насекомого, частицы борной кислоты действуют через их хитиновый покров и вызывают нарушение водного баланса. В результате таракан обезвоживается и погибает. Борная кислота имеет не мгновенное, но длительное действие, что особенно важно: насекомые успевают принести вещество в своё укрытие, заражая других членов колонии. Таким образом, даже после первого контакта приманка продолжает работать.