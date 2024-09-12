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Posted 12 сентября, 13:00

Published 12 сентября, 13:00

Modified 12 сентября, 13:03

Updated 12 сентября, 13:03

Смертельно опасные насекомые наводнили Башкирию

Смертельно опасные насекомые наводнили Башкирию

12 сентября 2024, 13:00
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
С начала эпидемического сезона в медицинские организации Башкирии обратились более 8000 человек, сообщает в четверг, 12 сентября, Роспотребнадзор Республики.

В сентябре, многие жители Башкирии стремятся проводить последние тёплые деньки на свежем воздухе, наслаждаясь красотой природы. Однако с этим удовольствием приходит и риск столкновения с одним из самых коварных врагов — клещами.

По данным Роспотребнадзора Республики Башкортостан, с начала эпидемического сезона за медицинской помощью по поводу присасывания этих насекомых обратились уже 8105 человек, среди которых значительное число — 2975 детей.

За последнюю неделю в Республике зарегистрировано еще 179 новых случаев укусов.

— Учитывая активность клещей в это время года, важно быть бдительными и принимать необходимые меры предосторожности, — советуют специалисты.

Особенно это касается родителей маленьких детей, которые часто играют на траве или гуляют в лесу.

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