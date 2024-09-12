Смертельно опасные насекомые наводнили Башкирию

Posted 12 сентября, 13:00
Published 12 сентября, 13:00
Modified 12 сентября, 13:03
Updated 12 сентября, 13:03
В сентябре, многие жители Башкирии стремятся проводить последние тёплые деньки на свежем воздухе, наслаждаясь красотой природы. Однако с этим удовольствием приходит и риск столкновения с одним из самых коварных врагов — клещами.
По данным Роспотребнадзора Республики Башкортостан, с начала эпидемического сезона за медицинской помощью по поводу присасывания этих насекомых обратились уже 8105 человек, среди которых значительное число — 2975 детей.
За последнюю неделю в Республике зарегистрировано еще 179 новых случаев укусов.
— Учитывая активность клещей в это время года, важно быть бдительными и принимать необходимые меры предосторожности, — советуют специалисты.
Особенно это касается родителей маленьких детей, которые часто играют на траве или гуляют в лесу.