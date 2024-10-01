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Posted 1 октября, 09:19

Published 1 октября, 09:19

Modified 1 октября, 11:10

Updated 1 октября, 11:10

Котлетами с тараканами кормят в Башкирии

Котлетами с тараканами кормят в Башкирии

1 октября 2024, 09:19
Фото: FreePik
Сюжет
Башкирия
Посетитель кафе в Салавате столкнулся с неприятным сюрпризом во время обеда, сообщают во вторник, 1 октября, в соцсетях.

Недавний инцидент в одном из кафе на бульваре Салавата Юлаева в Салавате привлек внимание пользователей социальных сетей из Башкирии и вызвал бурное обсуждение. Мужчина, наслаждаясь своей трапезой, наткнулся на насекомое, которое стало не только источником ужаса, но и поводом для шуток в комментариях под его постом.

— Это единственное мясо в котлете. Так что повезло даже.
— Тайская еда, ничего вы не понимаете, — пишут пользователи соцсетей.
Фото: Черный список Салават

Другие комментаторы оказались не столь оптимистичными.

— Там тараканов полным полно, уже были посты и неоднократные. Главное, они ничего не делают и не предпринимают.
— Поэтому никогда не ем на улице и в кафе, если очень голодна, съем лучше банан, — комментируют ситуацию в соцсетях.

Ситуация обостряется тем, что пользователи сообщают о наличии тараканов не только в блюдах, но и в самом заведении. Один из комментаторов утверждает, что «тараканы, к сожалению, там давно», добавляя, что он работает в этом заведении.

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