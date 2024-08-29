Как избавиться от клопов в домашних условиях: народные средства и химические препарат

Важно понимать, что чистота помещения не гарантирует отсутствие насекомых, так как они могут попасть в дом извне — например, на одежде или с вещами. О том, как бороться с насекомыми, когда вы обнаружили их присутствие, рассказал зоолог Виль Малиношевский.