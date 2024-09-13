Семья из Башкирии делила квартиру с шершнями

Несмотря на опасное соседство, никто из жителей дома, впрочем, от «укусов» шершней не пострадал. Отметим, что жало этих насекомых доставляет крайне сильную боль. На месте «укуса» могут образоваться отёки и покраснения, главная же опасность нападения шершней состоит в возможности развития аллергической реакции у некоторых людей.