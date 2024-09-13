Семья из Башкирии делила квартиру с шершнями

Posted 13 сентября, 08:10
Published 13 сентября, 08:10
Modified 13 сентября, 08:12
Updated 13 сентября, 08:12
Два гнезда шершней спасатели достали из-под крыши постройки в селе Бальза. Убрав жилища насекомых, специалисты сразу обработали дом от ос. Сами гнёзда позже увезли в лес — подальше от населённого пункта — и отпустили их обитателей на волю.
Несмотря на опасное соседство, никто из жителей дома, впрочем, от «укусов» шершней не пострадал. Отметим, что жало этих насекомых доставляет крайне сильную боль. На месте «укуса» могут образоваться отёки и покраснения, главная же опасность нападения шершней состоит в возможности развития аллергической реакции у некоторых людей.
Ранее в Башкирии участились случаи встречи жителей региона с экзотическими пауками. Mkset поговорил с учёным и выяснил, как необычные для Республики виды попадают в города и деревни Башкортостана.