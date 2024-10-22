Испробуйте дедовский метод борьбы с мокрицами в погребе: дешево и эффективно

Мокрицы не представляют непосредственной угрозы для продуктов или конструкций, однако их появление указывает на проблемы с микроклиматом, что, в свою очередь, может негативно повлиять на хранение овощей и других продуктов. Также они могут быть переносчиками бактерий и грибков, что создает дополнительные риски.