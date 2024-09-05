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Published Сегодня, 18:28

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Updated Сегодня, 19:00

Уфимцам хотят лечить нервы пауками

Уфимцам хотят лечить нервы пауками

5 сентября 2024, 18:28
Фото: Изображение Midjourney
Учёные-медики из Башкирии рассказали о революционном исследовании в четверг, 5 сентября.

Учёные Башгосмедуниверситета и Межвузовского кампуса ведут проект по использованию паутины пауков-птицеедов в восстановлении нервной ткани. Как отметили специалиста, секреторные выделения этих членистоногих стабильны в щёлочи и кислоте и крайне прочны, а также обладают хорошими антибактериальными свойствами.

Сейчас учёные заняты над тем, чтобы найти самый оптимальный способ стерилизации материала, полученного от пауков. Лучший показатель будет взят в дальнейшую работу и введён лабораторному животному в виде жгутика или каркаса.

Если эксперименты пройдут удачно, на основе шёлка паутины могут начать создавать ранозаживляющие повязки.

Фото: правительство РБ

Ранее заведующий учебно-научной зоологической лаборатории Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ) Александр Гладких рассказывал Mkset о том, с чем связано появление редких видов пауков в Башкортостане летом 2024 года.

Нашествие пауков в Башкирии — мнение эксперта
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