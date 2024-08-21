Живой смерч напугал Башкирию

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Огромные «столбы» из насекомых заметили на трассе между Сибаем и Магнитогорском в Башкирии в августе 2024 года. Происходящее на кадрах комментаторы сравнивают со смерчем и высказывают пугающие теории о явлении — некоторые считают, что оно носит паранормальный характер.
На записи очевидца можно заметить, что скоплений насекомых — сразу множество. Расположены они в ряд и уходят далеко за горизонт.
Впрочем, напугал «смерч» далеко не всех. Более спокойные пользователи утверждают, что уже не раз становились свидетелями подобных сцен и ничего необычного в этом нет.
— Это просто нормальное явление, просто в этом году такая погода. Ничего страшного, — уверяет Наиль Л.
— Роение, брачные игры, ничего удивительного — и раньше было такое, — озвучил свою версию Радик Тулубаев.
Ранее в Башкирии заметили тропического ядовитого паука. Незваный гость проник в дом жителя Ишимбайского района.