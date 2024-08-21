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Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:33

Updated Сегодня, 07:33

Живой смерч напугал Башкирию

Живой смерч напугал Башкирию

21 августа 2024, 07:16
Пользователи соцсетей гадают, чем на самом деле было это загадочное и пугающее явление.

Огромные «столбы» из насекомых заметили на трассе между Сибаем и Магнитогорском в Башкирии в августе 2024 года. Происходящее на кадрах комментаторы сравнивают со смерчем и высказывают пугающие теории о явлении — некоторые считают, что оно носит паранормальный характер.

На записи очевидца можно заметить, что скоплений насекомых — сразу множество. Расположены они в ряд и уходят далеко за горизонт.

Видео: vk.com

Впрочем, напугал «смерч» далеко не всех. Более спокойные пользователи утверждают, что уже не раз становились свидетелями подобных сцен и ничего необычного в этом нет.

— Это просто нормальное явление, просто в этом году такая погода. Ничего страшного, — уверяет Наиль Л.
— Роение, брачные игры, ничего удивительного — и раньше было такое, — озвучил свою версию Радик Тулубаев.
Ядовитый монстр проник в Башкирию
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Ранее в Башкирии заметили тропического ядовитого паука. Незваный гость проник в дом жителя Ишимбайского района.

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