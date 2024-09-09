Именно осенью можно избавиться от слизней на участке: простой и эффективный метод

Слизни и улитки не только портят внешний вид растений, но и могут стать причиной их гибели. Эти вредители особенно активны в темное время суток и в сырую погоду, что делает их труднодоступными для обнаружения и уничтожения. Если не принимать меры по борьбе с ними, можно потерять значительную часть урожая.