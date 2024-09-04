В Башкирии перестанут защищать редких животных

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
В постановлении говорится, что из перечня, в частности, уберут ряд насекомых, костных рыб, земноводных, птиц и млекопитающих — всего о 21 виде.
Так, в документе ведётся речь о медицинской пиявке, перевязанной стрекозе, обыкновенном богомоле, двубугорчатом палочнике, необыкновенном шмеле, северной перламутровке. Из Красной книги региона также исчезнут пчела-плотник, мнемозина, сенница эдип, энейс ютта и гигантский ктырь. Список редких и находящихся под угорозой видов также покинут русский осётр, русская быстрянка, травяная и прудовая лягушки, краснозобая казарка, балобан, кречётка, русская выхухоль и карлик-нетопырь.
Между тем Красную книгу также пополнят куда большим числом видов — если в прошлой редакции в документе было 114 позиций, то теперь их число составляет уже 140.
Отметим, что среди давно вымерших видов, живших когда-то на территории Республики, — тарпаны, подвид дикой лощади. Считается, что их потомками, среди прочих, является башкирская порода лошадей.
Ранее Mkset сообщал о том, что стая волков стала нещадно терроризировать деревню в Башкирии и уничтожать местный скот.