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Posted Сегодня, 14:29

Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

В Башкирии перестанут защищать редких животных

В Башкирии перестанут защищать редких животных

4 сентября 2024, 14:29
Фото: Изображение Midjourney
Множество видов животных исключат из Красной книги Республики Башкортостан — такой документ подготовило Минприроды региона.

В постановлении говорится, что из перечня, в частности, уберут ряд насекомых, костных рыб, земноводных, птиц и млекопитающих — всего о 21 виде.

Так, в документе ведётся речь о медицинской пиявке, перевязанной стрекозе, обыкновенном богомоле, двубугорчатом палочнике, необыкновенном шмеле, северной перламутровке. Из Красной книги региона также исчезнут пчела-плотник, мнемозина, сенница эдип, энейс ютта и гигантский ктырь. Список редких и находящихся под угорозой видов также покинут русский осётр, русская быстрянка, травяная и прудовая лягушки, краснозобая казарка, балобан, кречётка, русская выхухоль и карлик-нетопырь.

Между тем Красную книгу также пополнят куда большим числом видов — если в прошлой редакции в документе было 114 позиций, то теперь их число составляет уже 140.

Отметим, что среди давно вымерших видов, живших когда-то на территории Республики, — тарпаны, подвид дикой лощади. Считается, что их потомками, среди прочих, является башкирская порода лошадей.

Стая волков терроризирует деревню в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что стая волков стала нещадно терроризировать деревню в Башкирии и уничтожать местный скот.

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