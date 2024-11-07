Башкирский медуниверситет получил нагоняй за клопов

Posted 7 ноября, 15:08
Published 7 ноября, 15:08
Modified 7 ноября, 19:07
Updated 7 ноября, 19:07
Ранее местные Telegram-каналы публиковали кадры, снятые студентами Башгосмедуниверситета, с их слов, в одной из лекционных аудиторий.
На записях видны клопы, перемещающиеся по кабинету — некоторые насекомые оставались на одежде и обуви обучающихся.
На жалобы вскоре обратили внимание компетентные органы. В четверг, 7 ноября, башкортостанское отделение Роспотребнадзора отчиталось, что в адрес руководства БГМУ было отправлено предостережение.
Ранее Mkset сообщал о том, что жители уфимской Черниковки с наступлением холодов стали страдать от нашествия крыс.