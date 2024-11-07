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Posted 7 ноября, 15:08

Published 7 ноября, 15:08

Modified 7 ноября, 19:07

Updated 7 ноября, 19:07

Роспотребнадзор вынес предострежение БГМУ за антисанитарию

Башкирский медуниверситет получил нагоняй за клопов

7 ноября 2024, 15:08
Фото: Ufa_rb/Telegram, bdtprb/Telegram.

Роспотребнадзор вынес предострежение БГМУ за антисанитарию

Один из ведущих вузов Башкирии оказался в центре скандала после жалоб студентов.

Ранее местные Telegram-каналы публиковали кадры, снятые студентами Башгосмедуниверситета, с их слов, в одной из лекционных аудиторий.

На записях видны клопы, перемещающиеся по кабинету — некоторые насекомые оставались на одежде и обуви обучающихся.

На жалобы вскоре обратили внимание компетентные органы. В четверг, 7 ноября, башкортостанское отделение Роспотребнадзора отчиталось, что в адрес руководства БГМУ было отправлено предостережение.

Видео: Mash Batash, фото: Ufa_rb/Telegram, bdtprb/Telegram.
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Ранее Mkset сообщал о том, что жители уфимской Черниковки с наступлением холодов стали страдать от нашествия крыс.

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