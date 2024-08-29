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Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

Гигантских насекомых обнаружили в Башкирии

Гигантских насекомых обнаружили в Башкирии

29 августа 2024, 10:03
Фото: Геопарк «Торатау»
На живописной горе Торатау туристы сделали необычную находку — редкое насекомое, занесённое в Красную книгу, которое вызывает интерес не только у энтомологов, но и у любителей природы, сообщают очевидцы в соцсетях.

На высоте 1171 метра, на знаменитой горе Торатау в Башкирии, группа туристов столкнулась с необычным насекомым. Они обнаружили степную дыбку — одного из самых крупных кузнечиков России.

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Этот удивительный представитель фауны обладает впечатляющими размерами: длина тела самки может достигать 8 сантиметров, а с яйцекладом она вырастает до целых 12 сантиметров. Внешний вид этого насекомого так же привлекает внимание: яркие цвета и уникальная форма делают его не только объектом научного интереса, но и настоящим украшением степных пейзажей.

Фото: Геопарк «Торатау»

К сожалению, эти насекомые находятся под угрозой исчезновения, и их численность продолжает сокращаться. Как сообщают эксперты, основные причины этого печального факта кроются в разрушении естественных мест обитания и изменении климата. Степи, которые когда-то были идеальной средой для жизни дыбки, постепенно теряются из-за интенсивной сельскохозяйственной деятельности и застройки.

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