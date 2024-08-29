Гигантских насекомых обнаружили в Башкирии

Этот удивительный представитель фауны обладает впечатляющими размерами: длина тела самки может достигать 8 сантиметров, а с яйцекладом она вырастает до целых 12 сантиметров. Внешний вид этого насекомого так же привлекает внимание: яркие цвета и уникальная форма делают его не только объектом научного интереса, но и настоящим украшением степных пейзажей.