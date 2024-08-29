Гигантских насекомых обнаружили в Башкирии

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
На высоте 1171 метра, на знаменитой горе Торатау в Башкирии, группа туристов столкнулась с необычным насекомым. Они обнаружили степную дыбку — одного из самых крупных кузнечиков России.
Этот удивительный представитель фауны обладает впечатляющими размерами: длина тела самки может достигать 8 сантиметров, а с яйцекладом она вырастает до целых 12 сантиметров. Внешний вид этого насекомого так же привлекает внимание: яркие цвета и уникальная форма делают его не только объектом научного интереса, но и настоящим украшением степных пейзажей.
К сожалению, эти насекомые находятся под угрозой исчезновения, и их численность продолжает сокращаться. Как сообщают эксперты, основные причины этого печального факта кроются в разрушении естественных мест обитания и изменении климата. Степи, которые когда-то были идеальной средой для жизни дыбки, постепенно теряются из-за интенсивной сельскохозяйственной деятельности и застройки.