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Защита от насекомых: проверенные методы и новые советы от эксперта

Защита от комаров: проверенные методы и новые советы от эксперта

30 августа 2024, 10:00
Фото: Изображение Midjourney
Защита от насекомых: проверенные методы и новые советы от эксперта
Каждое лето миллионы людей сталкиваются с одной и той же проблемой — назойливые насекомые. Комары, мухи, мошки и прочие кровососущие могут превратить отдых на даче или вечер на природе в настоящий кошмар. Мы подготовили актуальные рекомендации, включая новые и проверенные методы защиты от насекомых.

Домохозяйка Мария Жукова, автор канала на YouTube, не первый год рекомендует простой и эффективный способ защиты от мошек — использование камфорного спирта.

— Все, что нужно, это немного подогреть камфорный спирт и распределить его по оконным рамам и дверям, — делится блогер.

Для нее запах камфорного спирта вполне приемлем, и она активно использует его в своем доме, особенно в периоды, когда мошки становятся особенно навязчивыми.

Одна из подписчиц Марии предложила альтернативу — нашатырный спирт. Единственное, что стоит учесть, это сильный запах нашатырного спирта, который, однако, быстро улетучивается.

— Я попробовала, способ точно так же работает. Распределять его лучше на оконные рамы и двери, не подогревая, — добавляет она.

Лавровый лист

Еще один проверенный способ — использование лаврового листа. Для этого нужно поджечь сухой лист лавра и пройтись с дымом вокруг окон, дверей и кровати. Лавровый дым отлично отпугивает комаров и мошек, хотя эффект длится всего 2-3 часа. Этот метод особенно полезен на пикниках или в случае, если нужно быстро избавиться от насекомых перед сном.

Апельсин и лук

В интернете часто встречаются советы использовать апельсин с гвоздикой для отпугивания насекомых. Однако можно использовать более бюджетный вариант — лук. В него нужно воткнуть гвоздику и поставить рядом с кроватью или на столе.

Апельсин и лукАпельсин и лук
Апельсин и лук
Фото: Изображение Midjourney

Лосьон от насекомых своими руками

Мария также делится рецептом самодельного лосьона от насекомых, который она использует уже несколько лет

Ингредиенты:

  • 10-15 горошин гвоздики
  • 3-4 зубчика чеснока, измельченные
  • 200 мл спирта или водки

Приготовление:

  1. В стеклянную банку с плотно закрывающейся крышкой положите гвоздику и измельченный чеснок.
  2. Залейте спиртом или водкой, чтобы полностью покрыть ингредиенты.
  3. Закройте банку и оставьте настаиваться в темном месте в течение 7 дней, периодически встряхивая содержимое.
  4. По истечении срока настаивания процедите смесь через марлю или чистое полотенце в чистую емкость.
  5. Готовый лосьон можно наносить на кожу перед выходом на улицу или распылять вокруг места отдыха в помещении.
Лосьон от насекомых своими рукамиЛосьон от насекомых своими руками
Лосьон от насекомых своими руками
Фото: Изображение Midjourney

Крем с валерьянкой и ванилином

Еще один новый рецепт, который Мария получила от подписчицы, — крем с валерьянкой и ванилином.

Ингредиенты:

  • 2 столовые ложки любого увлажняющего крема
  • 2 чайные ложки настойки валерьяны
  • ½ пакетика ванильного сахара или ¼ чайной ложки ванилина в порошке

Приготовление:

  1. В миске смешайте увлажняющий крем, настойку валерьяны и ванильный сахар или ванилин до получения однородной массы.
  2. Тщательно нанесите полученный крем на открытые участки кожи перед выходом на улицу.
  3. Крем обеспечит защиту от насекомых примерно в течение часа. При необходимости повторите нанесение.

Браслеты от комаров

— Я купила браслеты и провела эксперимент. На одного сына одела браслеты, на другого нет. Мое заключение: браслеты отпугивают, но не 100%, — подытоживает Мария.
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#Ольга Харина#Клещи#Комары#Насекомые#Дом#Кровь#КЦ#Дом и сад
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