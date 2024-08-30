Защита от комаров: проверенные методы и новые советы от эксперта

Еще один проверенный способ — использование лаврового листа. Для этого нужно поджечь сухой лист лавра и пройтись с дымом вокруг окон, дверей и кровати. Лавровый дым отлично отпугивает комаров и мошек, хотя эффект длится всего 2-3 часа. Этот метод особенно полезен на пикниках или в случае, если нужно быстро избавиться от насекомых перед сном.