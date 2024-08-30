Защита от комаров: проверенные методы и новые советы от эксперта

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Домохозяйка Мария Жукова, автор канала на YouTube, не первый год рекомендует простой и эффективный способ защиты от мошек — использование камфорного спирта.
— Все, что нужно, это немного подогреть камфорный спирт и распределить его по оконным рамам и дверям, — делится блогер.
Для нее запах камфорного спирта вполне приемлем, и она активно использует его в своем доме, особенно в периоды, когда мошки становятся особенно навязчивыми.
Одна из подписчиц Марии предложила альтернативу — нашатырный спирт. Единственное, что стоит учесть, это сильный запах нашатырного спирта, который, однако, быстро улетучивается.
— Я попробовала, способ точно так же работает. Распределять его лучше на оконные рамы и двери, не подогревая, — добавляет она.
Еще один проверенный способ — использование лаврового листа. Для этого нужно поджечь сухой лист лавра и пройтись с дымом вокруг окон, дверей и кровати. Лавровый дым отлично отпугивает комаров и мошек, хотя эффект длится всего 2-3 часа. Этот метод особенно полезен на пикниках или в случае, если нужно быстро избавиться от насекомых перед сном.
В интернете часто встречаются советы использовать апельсин с гвоздикой для отпугивания насекомых. Однако можно использовать более бюджетный вариант — лук. В него нужно воткнуть гвоздику и поставить рядом с кроватью или на столе.
Мария также делится рецептом самодельного лосьона от насекомых, который она использует уже несколько лет
Еще один новый рецепт, который Мария получила от подписчицы, — крем с валерьянкой и ванилином.
— Я купила браслеты и провела эксперимент. На одного сына одела браслеты, на другого нет. Мое заключение: браслеты отпугивают, но не 100%, — подытоживает Мария.
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