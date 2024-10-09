Мерзкие насекомые атакуют Башкирию

В последние недели жизнь в селе Дуслык Туймазинского района превратилась в настоящий кошмар. Местные жители жалуются на нашествие мух, которые заполонили улицы и дома. Каждый день они расходуют по несколько бутылок дихлофоса, пытаясь хоть как-то справиться с этой напастью. Судя по кадрам, которыми делятся местные жители, мухи покрывают полностью подоконники черной пеленой.