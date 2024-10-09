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Posted 9 октября, 10:17

Published 9 октября, 10:17

Modified 9 октября, 14:11

Updated 9 октября, 14:11

Полчища мух беспокоят Башкирию

Мерзкие насекомые атакуют Башкирию

9 октября 2024, 10:17
Фото: Изображение Midjourney

Полчища мух беспокоят Башкирию

Жители региона жалуются на нашествие мух и неизведанных насекомых, сообщают в среду, 9 октября, в соцсетях.

В последние недели жизнь в селе Дуслык Туймазинского района превратилась в настоящий кошмар. Местные жители жалуются на нашествие мух, которые заполонили улицы и дома. Каждый день они расходуют по несколько бутылок дихлофоса, пытаясь хоть как-то справиться с этой напастью. Судя по кадрам, которыми делятся местные жители, мухи покрывают полностью подоконники черной пеленой.

Причиной столь ужасного положения дел, как считают местные жители, стало соседство с местной птицефабрикой, которая выбрасывает огромные объемы куриного помета на поля, расположенные в непосредственной близости к населенному пункту.

Люди уже написали жалобы в Природнадзор, Роспотребнадзор и другие органы, однако, по их словам, их усилия пока не принесли никаких результатов.

— Каждый день мы боремся с этими мухами, а запах становится все сильнее, — делится один из местных жителей.

Но это не единственная проблема с насекомыми в регионе. В Салавате жители также столкнулись с загадочным нашествием. Одна горожанка рассказала, что заметила большое количество неизвестных насекомых на скамейке в городском парке во время прогулки с ребенком.

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