Мерзкие насекомые атакуют Башкирию

Posted 9 октября, 10:17
Published 9 октября, 10:17
Modified 9 октября, 14:11
Updated 9 октября, 14:11
В последние недели жизнь в селе Дуслык Туймазинского района превратилась в настоящий кошмар. Местные жители жалуются на нашествие мух, которые заполонили улицы и дома. Каждый день они расходуют по несколько бутылок дихлофоса, пытаясь хоть как-то справиться с этой напастью. Судя по кадрам, которыми делятся местные жители, мухи покрывают полностью подоконники черной пеленой.
Причиной столь ужасного положения дел, как считают местные жители, стало соседство с местной птицефабрикой, которая выбрасывает огромные объемы куриного помета на поля, расположенные в непосредственной близости к населенному пункту.
Люди уже написали жалобы в Природнадзор, Роспотребнадзор и другие органы, однако, по их словам, их усилия пока не принесли никаких результатов.
— Каждый день мы боремся с этими мухами, а запах становится все сильнее, — делится один из местных жителей.
Но это не единственная проблема с насекомыми в регионе. В Салавате жители также столкнулись с загадочным нашествием. Одна горожанка рассказала, что заметила большое количество неизвестных насекомых на скамейке в городском парке во время прогулки с ребенком.