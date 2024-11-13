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Posted 13 ноября, 17:58

Published 13 ноября, 17:58

Modified 13 ноября, 18:00

Updated 13 ноября, 18:00

Тараканы держат в страхе Салават

Тараканы держат в страхе Салават

13 ноября 2024, 17:58
Фото: Чёрный список Салават / Telegram.
Жители многоэтажке в башкирской глубинке пожаловались в сети на нашествие вредителей в многоэтажке.

Колония насекомых поселилась в доме по Уфимской, 68. Как утверждает один из жильцов, тараканов в какой-то момент стало настолько много, что мужчина был вынужден вместе с ребёнком временно переехать в съёмную квартиру.

Жильцы также заявляют, якобы их управляющая компания в курсе проблемы, но мер не принимает — организация лишь отчиталась о дезинсекции в подвальных помещениях.

— Тараканы просто кишат в квартире и во всём доме! УК просто говорит что они вытравили тараканов, а виной всему — [с точки зрения организации] жильцы которые не соблюдают гигиену, — пишет автор обращения.
Уфимский университет оказался под прицелом прокуратуры
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Ранее Mkset сообщал о том, что уфимский Башгомедуниверситет оказался в центре скандала из-за клопов в учебных аудиториях — в ситуацию вмешалась прокуратура.

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