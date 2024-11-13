Тараканы держат в страхе Салават

Posted 13 ноября, 17:58
Published 13 ноября, 17:58
Modified 13 ноября, 18:00
Updated 13 ноября, 18:00
Колония насекомых поселилась в доме по Уфимской, 68. Как утверждает один из жильцов, тараканов в какой-то момент стало настолько много, что мужчина был вынужден вместе с ребёнком временно переехать в съёмную квартиру.
Жильцы также заявляют, якобы их управляющая компания в курсе проблемы, но мер не принимает — организация лишь отчиталась о дезинсекции в подвальных помещениях.
— Тараканы просто кишат в квартире и во всём доме! УК просто говорит что они вытравили тараканов, а виной всему — [с точки зрения организации] жильцы которые не соблюдают гигиену, — пишет автор обращения.
Ранее Mkset сообщал о том, что уфимский Башгомедуниверситет оказался в центре скандала из-за клопов в учебных аудиториях — в ситуацию вмешалась прокуратура.