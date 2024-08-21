В Башкирии началось нашествие ядовитых монстров

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Фотографией «незваного гостя» поделилась читатель Mkset Гульназ. Жительница республики рассказала, что паук был замечен в Буздяке — видят местные жители такое существо впервые.
— Племянник нашёл. Особо не испугались — поискали потом в интернете, что за паук. Но видели такое впервые, — рассказала Гузель.
Предположительно, речь идёт о виде Аргиопа Брюниха, известного также как паук-оса. Его арел — степи Евразии и Северная Африка.
Кадрами более крупной особи также поделился житель Дубравы — посёлка под Уфой — в одном из региональных Telegram-каналов.
Между тем некоторых пользователей соцсетей паук совсем не напугал. Для них, судя по всему, паук-оса — не редкий гость.
— Так вы листья у свеклы смотрите — их там куча.
— В деревне каждый год встречается.
Ранее в Ишимбайском районе местный житель заметил редкого ядовитого паука Сака, чей укус может вызвать сильнейшую боль.