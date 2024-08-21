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Posted Сегодня, 07:49

Published Сегодня, 07:49

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

Ядовитые монстры из Азии добрались до Уфы

В Башкирии началось нашествие ядовитых монстров

21 августа 2024, 07:49
Фото: mkset.ru/соцсети

Ядовитые монстры из Азии добрались до Уфы

Жители региона делятся пугающими кадрами страшных существ, заползающих в дома горожан и сельчан.

Фотографией «незваного гостя» поделилась читатель Mkset Гульназ. Жительница республики рассказала, что паук был замечен в Буздяке — видят местные жители такое существо впервые.

— Племянник нашёл. Особо не испугались — поискали потом в интернете, что за паук. Но видели такое впервые, — рассказала Гузель.

Предположительно, речь идёт о виде Аргиопа Брюниха, известного также как паук-оса. Его арел — степи Евразии и Северная Африка.

Фото: mkset.ru

Кадрами более крупной особи также поделился житель Дубравы — посёлка под Уфой — в одном из региональных Telegram-каналов.

Фото: соцсети

Между тем некоторых пользователей соцсетей паук совсем не напугал. Для них, судя по всему, паук-оса — не редкий гость.

— Так вы листья у свеклы смотрите — их там куча.
— В деревне каждый год встречается.
Ядовитый монстр проник в Башкирию
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Ранее в Ишимбайском районе местный житель заметил редкого ядовитого паука Сака, чей укус может вызвать сильнейшую боль.

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