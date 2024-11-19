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Министерство обороны

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2024
Многодетный депутат уходит на СВО
19 ноября, 14:02
Бойцов СВО освободили от волокиты в Башкирии
13 ноября, 07:36
Срочно. Депутат из Башкирии исчез на СВО
1 ноября, 11:49
В Уфе бойцам СВО сделают огромную скидку на жилье
31 октября, 15:53
Уфимский нефтяник стал Героем России
15 октября, 08:46
Выплаты контрактникам увеличили в Башкирии
3 октября, 04:59
Курьер интим-товаров и собутыльник: треш-вакансии Уфы
26 сентября, 03:31
Отец 29 детей ушёл на СВО
17 сентября, 09:47
Из-за СВО в Башкирии будет новый руководитель
16 сентября, 10:56
Мэр башкирского города уехал на СВО
15 сентября, 14:56
Мобилизация в Башкирии уже в сентябре — правда или ложь
8 сентября, 19:44
СВО вынудило мужчину жениться в Башкирии
5 сентября, 10:35
Жестокий убийца из Башкирии погиб на СВО
1 сентября, 18:17
Когда кончится СВО — заявления Лаврова и «Ахмата»
20 августа, 13:00
Путин наградил молодого уфимца за подвиг
Десантник погиб в зоне СВО спустя три месяца после подписания контракта, сообщает глава Администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов.
31 июля, 09:58
Будет ли новая волна мобилизации? Эксперты дали ответ
23 мая, 17:40
Рядом с Башкирией сбили украинский беспилотник
БПЛА самолетного типа ликвидировали на подлёте к региону, в республике Татарстан. Из-за угрозы атаки была приостановлена работа крупных авиаузлов.
15 мая, 11:33
Призывнику из Башкирии отказали в компенсации за участие в СВО
21 апреля, 11:34
2023
Касается всей Башкирии: министр обороны сделал заявление по дополнительной мобилизации
3 октября 2023, 12:02

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