Мобилизация в Башкирии уже в сентябре — правда или ложь

Telegram-канал развенчал очередную ложь. На этот раз вброс был связан с мобилизацией. Как известно, частичная мобилизация была проведена в России осенью 2022 года. Новой мобилизации Кремль не анонсировал. Наоборот, по словам официальных властей, у Министерства обороны России нет кадрового голода для достижения целей специальной военной операции. На СВО охотно идут добровольцы.