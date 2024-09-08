Мобилизация в Башкирии уже в сентябре — правда или ложь

Posted Сегодня, 19:44
Published Сегодня, 19:44
Modified Сегодня, 19:47
Updated Сегодня, 19:47
Telegram-канал развенчал очередную ложь. На этот раз вброс был связан с мобилизацией. Как известно, частичная мобилизация была проведена в России осенью 2022 года. Новой мобилизации Кремль не анонсировал. Наоборот, по словам официальных властей, у Министерства обороны России нет кадрового голода для достижения целей специальной военной операции. На СВО охотно идут добровольцы.
Западная пресса, а также фейкомёты, не устают тиражировать обратные сведения. Сперва они «объявили» мобилизацию в России осенью 2024 году, теперь локация распространения ложи сузилась до региона. Конкретно, Башкирии. Вброс посвящен тому, что Глава Башкирии подписал распоряжение о проведении в Республике Башкортостан мобилизации в сентябре.
— Ложная информация о мобилизации — это распространённый инструмент противников нашей страны, стремящихся дестабилизировать общественное мнение в России. Количество таких попыток существенно увеличилось после недавних событий в Курской области. В то же время, именно ситуация на курском приграничье способствовала значительному росту числа добровольцев, желающих подписать контракт с Министерством обороны для защиты России от агрессии ВСУ, — акцентируют внимание авторы разоблачения.