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Жестокий убийца из Башкирии погиб на СВО

Жестокий убийца из Башкирии погиб на СВО

1 сентября 2024, 18:17
Фото: СК РБ
Обвиняемый в чудовищной расправе над 36-летней супругой житель Стерлитамака подписал контракт с Министерством обороны и не продержался на передовой и месяца, сообщают местные Telegram-каналы.

Житель Стерлитамака Виталий О., которого обвиняли в издевательствах над пасынком и жестоком убийстве его 36-летней бывшей жены Анны, погиб в зоне специальной операции. Его путь на передовой закончился быстро и бесславно. Мужчина только в августе заявил о подписании контракта с Министерством обороны, а в воскресенье, 1 сентября, стало известно о гибели жителя Башкирии. Заметим, подписание контракта на военную службу обвиняемым или подсудимым, по сути, означает его признание во вменяемых преступлениях.

Напомним, чудовищное преступление произошло в Башкирии в конце 2023 года. Виталий проник в квартиру, где жили его бывшая жена и 16-летний пасынок. Мужчина приковал подростка наручниками и пытал, а женщину — зарезал. Парню удалось освободиться и сбежать от изувера.

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