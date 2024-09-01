Жестокий убийца из Башкирии погиб на СВО

Житель Стерлитамака Виталий О., которого обвиняли в издевательствах над пасынком и жестоком убийстве его 36-летней бывшей жены Анны, погиб в зоне специальной операции. Его путь на передовой закончился быстро и бесславно. Мужчина только в августе заявил о подписании контракта с Министерством обороны, а в воскресенье, 1 сентября, стало известно о гибели жителя Башкирии. Заметим, подписание контракта на военную службу обвиняемым или подсудимым, по сути, означает его признание во вменяемых преступлениях.



Напомним, чудовищное преступление произошло в Башкирии в конце 2023 года. Виталий проник в квартиру, где жили его бывшая жена и 16-летний пасынок. Мужчина приковал подростка наручниками и пытал, а женщину — зарезал. Парню удалось освободиться и сбежать от изувера.