Планов на дополнительную мобилизацию в Башкирии нет. Министр обороны сделал заявление

Сергей Шойгу раскрыл информацию о том, что в сентябре контракт с министерством обороны заключили 50 тысяч человек. В общей сложности в вооруженные силы с начала года поступило 335 тысяч граждан, в том числе — в добровольческие формирования. Министр обороны рассказал, что «вклад в общее дело» вносят субъекты страны, крупные предприятия, госкорпорации, российское казачество.