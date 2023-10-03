Планов на дополнительную мобилизацию в Башкирии нет. Министр обороны сделал заявление

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в генеральном штабе нет планов по «дополнительной мобилизации». По словам чиновника, в нынешней российской армии есть необходимое количество бойцов.
Сергей Шойгу раскрыл информацию о том, что в сентябре контракт с министерством обороны заключили 50 тысяч человек. В общей сложности в вооруженные силы с начала года поступило 335 тысяч граждан, в том числе — в добровольческие формирования. Министр обороны рассказал, что «вклад в общее дело» вносят субъекты страны, крупные предприятия, госкорпорации, российское казачество.
Ранее мы рассказывали о том, как в интернете распространялся «приказ» о том, что министерство обороны якобы планирует призвать дополнительные 200 тысяч человек на военную службу до ноября 2023 года. На днях важное заявление делал и генштаб.