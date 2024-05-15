Рядом с Башкирией сбили украинский беспилотник

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Российские военные перехватили украинский беспилотник над Республикой Татарстан, сообщает Министерство обороны России. Ведомство указывает, что беспилотный летательный объект самолётного типа был ликвидирован силами противовоздушной обороны около 07:30 мск. Украинский беспилотник уничтожили в небе над селом Верхний Услон в одноименном районе Татарстана, граничащего с Республикой Башкортостан.
Расстояние от Верхнего Услона до столицы Татарстана приблизительно 7 км по прямой через Куйбышевское водохранилище, до аэропорта Казани составляет около 25 км. В связи с угрозой атаки украинского беспилотника Росавация утром в среду, 15 мая, вводила временное ограничение работы аэропортов Казани и Нижнекамска. К 09:40 мск оно было снято, и аэропорты продолжили принимать и отправлять самолеты.
Кроме того, по данным Минобороны РФ, в ночь на 15 мая наша ПВО уничтожила 17 беспилотников над Белгородской, Брянской и Курской областями.
Напомним, Башкирию впервые атаковали беспилотниками 9 мая 2024 года. Летательные аппараты влетели в нефтяную установку в Салавате. Городские власти отменили часть праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. Власти региона потребовали усилить меры безопасности.