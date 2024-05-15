Рядом с Башкирией сбили украинский беспилотник

Расстояние от Верхнего Услона до столицы Татарстана приблизительно 7 км по прямой через Куйбышевское водохранилище, до аэропорта Казани составляет около 25 км. В связи с угрозой атаки украинского беспилотника Росавация утром в среду, 15 мая, вводила временное ограничение работы аэропортов Казани и Нижнекамска. К 09:40 мск оно было снято, и аэропорты продолжили принимать и отправлять самолеты.