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Фото: avatars.dzeninfra.ru

Рядом с Башкирией сбили украинский беспилотник

15 мая 2024, 11:33
Фото: avatars.dzeninfra.ru
БПЛА самолетного типа ликвидировали на подлёте к региону, в республике Татарстан. Из-за угрозы атаки была приостановлена работа крупных авиаузлов.

Российские военные перехватили украинский беспилотник над Республикой Татарстан, сообщает Министерство обороны России. Ведомство указывает, что беспилотный летательный объект самолётного типа был ликвидирован силами противовоздушной обороны около 07:30 мск. Украинский беспилотник уничтожили в небе над селом Верхний Услон в одноименном районе Татарстана, граничащего с Республикой Башкортостан.

Расстояние от Верхнего Услона до столицы Татарстана приблизительно 7 км по прямой через Куйбышевское водохранилище, до аэропорта Казани составляет около 25 км. В связи с угрозой атаки украинского беспилотника Росавация утром в среду, 15 мая, вводила временное ограничение работы аэропортов Казани и Нижнекамска. К 09:40 мск оно было снято, и аэропорты продолжили принимать и отправлять самолеты.

Кроме того, по данным Минобороны РФ, в ночь на 15 мая наша ПВО уничтожила 17 беспилотников над Белгородской, Брянской и Курской областями.

Всё, что известно об атаке беспилотника на Башкирию
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Напомним, Башкирию впервые атаковали беспилотниками 9 мая 2024 года. Летательные аппараты влетели в нефтяную установку в Салавате. Городские власти отменили часть праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. Власти региона потребовали усилить меры безопасности.

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#Юлия Литвиненко#Происшествия#Уфа#День Победы#Башкортостан#Россия#Украина#Новости Башкирии#Новости Уфы#Салават#Татарстан#Министерство обороны#Беспилотники#Республика Башкортостан
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