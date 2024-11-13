Бойцов СВО освободили от волокиты в Башкирии

Ранее на практике земельные вопросы вызывали серьезную головную боль как у ветеранов, так и у властей из-за сложностей получения подтверждающих документов. Участники СВО должны были ходить по инстанциям, собирая бумажки. Теперь же Министерству имущественных и земельных отношений республики будет доступна информация о службе бойцов непосредственно из Министерства обороны. Это значит, что процесс станет быстрее и эффективнее.