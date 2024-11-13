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Posted 13 ноября, 07:36

Published 13 ноября, 07:36

Modified 13 ноября, 08:25

Updated 13 ноября, 08:25

Бойцам СВО ввели новую льготу в Башкортостане

Бойцов СВО освободили от волокиты в Башкирии

13 ноября 2024, 07:36
Фото: 1MI.

Бойцам СВО ввели новую льготу в Башкортостане

Депутаты радикально упростили механизм получения земельных участков для участников специальной военной операции, обеспечивая быстрое и беспрепятственное оформление права на землю для строительства индивидуальных жилых домов, сообщает пресс-служба Курултая Башкортостана в среду, 13 ноября.

Башкортостан делает важный шаг навстречу героям: в регионе предложены изменения в законодательство, упрощающие процесс выделения земельных участков для участников специальной военной операции. Теперь защитникам Родины не придется тратить время на сбор бесконечных документов — новые правила значительно упростят процедуры и сделают процесс более удобным.

 

— Земля для индивидуального жилищного строительства будет предоставляться не только тем, кто удостоен звания «Герой Российской Федерации» или награждён орденами, но и их семьям в случае трагической гибели. Это важный шаг поддержки и заботы о тех, кто сам отдал свои силы и здоровье ради защиты страны, — отметил Председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан Константин Толкачев.

 

Ранее на практике земельные вопросы вызывали серьезную головную боль как у ветеранов, так и у властей из-за сложностей получения подтверждающих документов. Участники СВО должны были ходить по инстанциям, собирая бумажки. Теперь же Министерству имущественных и земельных отношений республики будет доступна информация о службе бойцов непосредственно из Министерства обороны. Это значит, что процесс станет быстрее и эффективнее.

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Ранее Mkset сообщал о введении системы скидок для бойцов СВО в Уфе.

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