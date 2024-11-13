Бойцов СВО освободили от волокиты в Башкирии

Posted 13 ноября, 07:36
Published 13 ноября, 07:36
Modified 13 ноября, 08:25
Updated 13 ноября, 08:25
Башкортостан делает важный шаг навстречу героям: в регионе предложены изменения в законодательство, упрощающие процесс выделения земельных участков для участников специальной военной операции. Теперь защитникам Родины не придется тратить время на сбор бесконечных документов — новые правила значительно упростят процедуры и сделают процесс более удобным.
— Земля для индивидуального жилищного строительства будет предоставляться не только тем, кто удостоен звания «Герой Российской Федерации» или награждён орденами, но и их семьям в случае трагической гибели. Это важный шаг поддержки и заботы о тех, кто сам отдал свои силы и здоровье ради защиты страны, — отметил Председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан Константин Толкачев.
Ранее на практике земельные вопросы вызывали серьезную головную боль как у ветеранов, так и у властей из-за сложностей получения подтверждающих документов. Участники СВО должны были ходить по инстанциям, собирая бумажки. Теперь же Министерству имущественных и земельных отношений республики будет доступна информация о службе бойцов непосредственно из Министерства обороны. Это значит, что процесс станет быстрее и эффективнее.