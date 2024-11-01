Депутат из Башкирии исчез на СВО

Группа, в состав которой входил депутат, была задействована в зачистке села Борки. Однако после эвакуации сослуживцы заметили отсутствие не только Алексея, но и другого военнослужащего Рудольфа Баимова. На данный момент пресс-служба Курултая заявила о том, что они не могут подтвердить или опровергнуть информацию о пропаже депутата.