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Posted 1 ноября, 11:49

Published 1 ноября, 11:49

Modified 1 ноября, 11:53

Updated 1 ноября, 11:53

Депутат из Башкирии исчез на СВО

Депутат из Башкирии исчез на СВО

1 ноября 2024, 11:49
Фото: Башкирский батальон.
В Курской области якобы пропал депутат Госсобрания Башкортостана Алексей Локотченко, сообщает в пятницу, 1 ноября, телеграмм-канал «Башкирский батальон».

Как сообщают источники, 29-летний парламентарий, который в феврале 2024 года отправился на СВО, в конце октября пропал. По сообщениям его помощницы, Локотченко пропал без вести после того, как его подразделение попало под обстрел во время выполнения боевой задачи в Суджанском районе Курской области.

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Группа, в состав которой входил депутат, была задействована в зачистке села Борки. Однако после эвакуации сослуживцы заметили отсутствие не только Алексея, но и другого военнослужащего Рудольфа Баимова. На данный момент пресс-служба Курултая заявила о том, что они не могут подтвердить или опровергнуть информацию о пропаже депутата.

Как ранее сообщал Mkset, Локотченко продлил контракт с Министерством обороны в конце августа 2024 года. Также, он стал героем документального фильма.

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