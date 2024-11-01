Депутат из Башкирии исчез на СВО

Posted 1 ноября, 11:49
Published 1 ноября, 11:49
Modified 1 ноября, 11:53
Updated 1 ноября, 11:53
Как сообщают источники, 29-летний парламентарий, который в феврале 2024 года отправился на СВО, в конце октября пропал. По сообщениям его помощницы, Локотченко пропал без вести после того, как его подразделение попало под обстрел во время выполнения боевой задачи в Суджанском районе Курской области.
Группа, в состав которой входил депутат, была задействована в зачистке села Борки. Однако после эвакуации сослуживцы заметили отсутствие не только Алексея, но и другого военнослужащего Рудольфа Баимова. На данный момент пресс-служба Курултая заявила о том, что они не могут подтвердить или опровергнуть информацию о пропаже депутата.
Как ранее сообщал Mkset, Локотченко продлил контракт с Министерством обороны в конце августа 2024 года. Также, он стал героем документального фильма.