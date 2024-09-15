Мэр башкирского города уехал на СВО

Posted 15 сентября, 14:56
Published 15 сентября, 14:56
Modified 15 сентября, 15:40
Updated 15 сентября, 15:40
Утверждается, что служить в зону спецоперации отправятся мэр Сибая Азамат Юлдашбаев, местный мундеп Ахат Асылбаев, а также военком Ринат Забиров.
Ни на ресурсах администрации города, ни на личной странице главы городского округа пока информацию не комментировали. В какую часть зачислят подписавших контракт — также на момент публикации не озвучено.
Ранее Mkset сообщал о том, что при боях в Курской области погиб 42-летний уроженец Башкирии — Рифат Нигаматуллин. Боец должен был проходить обучение на оператора БПЛА, но с началом наступления украинской армии был переведён в атакованный регион.