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Posted 15 сентября, 14:56

Published 15 сентября, 14:56

Modified 15 сентября, 15:40

Updated 15 сентября, 15:40

Мэр башкирского города уехал на СВО

Мэр башкирского города уехал на СВО

15 сентября 2024, 14:56
Фото: Азамат Юлдашбаев / Vk
Несколько башкортостанских чиновников подписали контракт с Министерством обороны — об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщают местные СМИ.

Утверждается, что служить в зону спецоперации отправятся мэр Сибая Азамат Юлдашбаев, местный мундеп Ахат Асылбаев, а также военком Ринат Забиров.

Ни на ресурсах администрации города, ни на личной странице главы городского округа пока информацию не комментировали. В какую часть зачислят подписавших контракт — также на момент публикации не озвучено.

Контрактник из Башкирии погиб в Курской области
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Ранее Mkset сообщал о том, что при боях в Курской области погиб 42-летний уроженец Башкирии — Рифат Нигаматуллин. Боец должен был проходить обучение на оператора БПЛА, но с началом наступления украинской армии был переведён в атакованный регион.

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