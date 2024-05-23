Будет ли новая волна мобилизации? Эксперты дали ответ

Posted Сегодня, 17:40
Published Сегодня, 17:40
Modified Сегодня, 17:42
Updated Сегодня, 17:42
При назначении Андрея Белоусова на должность Министра обороны России в начале 2024 года многие обратили внимание на его предыдущий опыт работы в Правительстве, где он занимался экономическими вопросами. Это вызвало дискуссии о том, как новый Министр повлияет на стратегию и политику Министерства обороны.
Одной из ключевых тем обсуждения стала возможность новой мобилизации в контексте продолжающегося конфликта на Украине.
Первая частичная мобилизация в России была проведена в сентябре–октябре 2022 года. По данным Министерства обороны, было призвано около 300 тысяч человек. Это было первое массовое призывание резервистов с момента окончания Второй мировой войны.
Призыв проводится в соответствии с законодательством страны — Федеральным законом «О мобилизации». Она может быть объявлена только в случае угрозы национальной безопасности или военного конфликта.
Следует также упомянуть, что мобилизация в России проводится не только для призыва резервистов, но и для мобилизации ресурсов страны, таких как промышленность, транспорт и другие секторы экономики.
С тех пор в российских СМИ периодически появлялись слухи о новой волне мобилизации, однако официального подтверждения они не получили. В то же время, ранее Президент России Владимир Путин заявлял о готовности к мобилизации в случае необходимости, подчеркивая важность защиты территориальной целостности страны.
В ходе пленарного заседания новый Министр обороны заявил, что в настоящее время вопрос о проведении призыва не рассматривается.
— Я специально хочу подчеркнуть для журналистов, что речь не идет о мобилизации, о каких-то чрезвычайных мерах. Речь идет о плановых мерах, но тем не менее этот процесс уже запущен как призыв граждан, так и особенно важно это контрактование.
Он отметил, что вооруженные силы России имеют достаточное количество личного состава для выполнения своих задач и не требуют дополнительного призыва резервистов.
Вместо массовой мобилизации вооруженные силы будут пополняться за счет плановых мероприятий, таких как набор контрактников. Этот подход позволяет наращивать численность войск без призыва большого количества военнослужащих.
Кроме того, основная цель текущей специальной военной операции — достичь победы, минимизируя потери среди личного состава. Он подчеркнул важность сохранения жизней военнослужащих и стремление к минимизации потерь в ходе военных действий.
В анонимных Telegram-каналах появилась информация о якобы начавшейся новой волне мобилизации в России.
Официальные источники, включая Telegram-канал «Борьба с фейками», подчеркнули, что информация о новой волне мобилизации, распространяемая в анонимных Telegram-каналах, является ложной и не соответствует действительности. Они призывают граждан не верить в подобные слухи и обращаться только к официальным источникам информации.
Военные сборы, о которых идет речь, не связаны с призывом на СВО. Они проводятся в рамках плановых мероприятий, направленных на поддержание боеспособности и готовности вооруженных сил.
Эти сборы проводятся ежегодно и не связаны с какими-либо чрезвычайными обстоятельствами или угрозой национальной безопасности. Они являются регулярной практикой, направленной на поддержание боеспособности и готовности вооруженных сил.
В начале 2024 года Президент Владимир Путин заявил о присутствии более 600 000 военнослужащих в зоне боевых действий, отметив отсутствие необходимости в дополнительной мобилизации.
В феврале 2024 года Дмитрий Медведев сообщил о призыве более 53 000 человек на военную службу с начала года. Вооруженные силы России продолжают комплектоваться путем набора контрактников, что позволяет увеличивать численность военнослужащих без необходимости проводить массовую мобилизацию.
Генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что Генеральный штаб и Минобороны РФ располагая достаточными ресурсами и готовностью.
Однако, по мнению писателя Захара Прилепина, для организации ротации военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий в течение длительного времени, необходима новая мобилизация.
Некоторые эксперты считают, что новая мобилизация может быть необходима для ротации военнослужащих, которые уже длительное время находятся в зоне боевых действий. Однако другие полагают, что привлечение дополнительных сил нецелесообразно, поскольку это может усугубить экономические и социальные проблемы в стране.
По словам Виктора Соболева, всеобщая мобилизация будет объявлена исключительно в условиях военного положения и во время такой мобилизации отсрочки от военной службы не будет.