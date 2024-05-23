Будет ли новая волна мобилизации? Эксперты дали ответ

При назначении Андрея Белоусова на должность Министра обороны России в начале 2024 года многие обратили внимание на его предыдущий опыт работы в Правительстве, где он занимался экономическими вопросами. Это вызвало дискуссии о том, как новый Министр повлияет на стратегию и политику Министерства обороны.