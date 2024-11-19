Многодетный депутат уходит на СВО

Как стало известно, один из депутатов Совета муниципального района VI созыва принял решение, требующее особой смелости. Мурад Римович Шафиков стал первым среди своих коллег, кто заключил контракт с Министерством обороны России. Глава района Азат Сахабиев поделился своими впечатлениями о разговоре с Мурадом перед его отъездом.