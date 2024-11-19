Многодетный депутат уходит на СВО

Posted 19 ноября, 14:02
Published 19 ноября, 14:02
Modified 19 ноября, 14:04
Updated 19 ноября, 14:04
Как стало известно, один из депутатов Совета муниципального района VI созыва принял решение, требующее особой смелости. Мурад Римович Шафиков стал первым среди своих коллег, кто заключил контракт с Министерством обороны России. Глава района Азат Сахабиев поделился своими впечатлениями о разговоре с Мурадом перед его отъездом.
— Мы говорили откровенно, и я был поражен мужеством и уверенностью, с которыми он принял это решение, — отметил Азат Сахабиев.
Мурад Шафиков — многодетный отец четырех детей, которые будут ждать своего папу дома. Депутат пообещал выходить на связь и «вернуться домой с Победой».
Как ранее сообщал Mkset, прославившийся на всю России танцор из Башкирии решил отправиться на специальную военную операцию.