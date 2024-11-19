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Posted 19 ноября, 14:02

Published 19 ноября, 14:02

Modified 19 ноября, 14:04

Updated 19 ноября, 14:04

Многодетный депутат уходит на СВО

Многодетный депутат уходит на СВО

19 ноября 2024, 14:02
Фото: 1MI.
В Белебеевском районе депутат Мурад Шафиков, отправляется на специальную военную операцию, сообщает во вторник, 19 ноября, глава района Азат Сахабиев.

Как стало известно, один из депутатов Совета муниципального района VI созыва принял решение, требующее особой смелости. Мурад Римович Шафиков стал первым среди своих коллег, кто заключил контракт с Министерством обороны России. Глава района Азат Сахабиев поделился своими впечатлениями о разговоре с Мурадом перед его отъездом.

— Мы говорили откровенно, и я был поражен мужеством и уверенностью, с которыми он принял это решение, — отметил Азат Сахабиев.

Мурад Шафиков — многодетный отец четырех детей, которые будут ждать своего папу дома. Депутат пообещал выходить на связь и «вернуться домой с Победой».

Фото: Азат Сахабиев

Как ранее сообщал Mkset, прославившийся на всю России танцор из Башкирии решил отправиться на специальную военную операцию.

Звезда соцсетей ушел на СВО
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