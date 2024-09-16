Из-за СВО в Башкирии будет новый руководитель

Глава Республики Радий Хабиров объявил о назначении нового и. о. главы города Сибая — Сергея Озерцова. Этот шаг стал ответом на недавние изменения в управлении, вызванные решением предыдущего мэра Азамата Юлдашбаева покинуть свой пост для участия в специальной военной операции (СВО).