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Posted 16 сентября, 10:56

Published 16 сентября, 10:56

Modified 16 сентября, 11:19

Updated 16 сентября, 11:19

Из-за СВО в Башкирии будет новый руководитель

Из-за СВО в Башкирии будет новый руководитель

16 сентября 2024, 10:56
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
В регионе произошли важные кадровые перестановки, сообщил Глава администрации Республики Башкортостан Радий Хабиров на оперативном совещании Правительства в понедельник, 16 сентября.

Глава Республики Радий Хабиров объявил о назначении нового и. о. главы города Сибая — Сергея Озерцова. Этот шаг стал ответом на недавние изменения в управлении, вызванные решением предыдущего мэра Азамата Юлдашбаева покинуть свой пост для участия в специальной военной операции (СВО).

— Слова глубокого уважения. Мы благодарим за это решение, — отметил Хабиров.

Эти слова отражают не только поддержку действий Юлдашбаева, но и подчеркивают растущее вовлечение местных чиновников в реализацию задач оборонной политики.

Как ранее сообщал «Mkset», несколько башкортостанских чиновников также подписали контракты с Министерством обороны. В числе тех, кто отправится служить в зону спецоперации, помимо Юлдашбаева, оказались местный мундеп Ахат Асылбаев и военком Ринат Забиров.

Мэр башкирского города уехал на СВО
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