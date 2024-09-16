Из-за СВО в Башкирии будет новый руководитель

Posted 16 сентября, 10:56
Published 16 сентября, 10:56
Modified 16 сентября, 11:19
Updated 16 сентября, 11:19
Глава Республики Радий Хабиров объявил о назначении нового и. о. главы города Сибая — Сергея Озерцова. Этот шаг стал ответом на недавние изменения в управлении, вызванные решением предыдущего мэра Азамата Юлдашбаева покинуть свой пост для участия в специальной военной операции (СВО).
— Слова глубокого уважения. Мы благодарим за это решение, — отметил Хабиров.
Эти слова отражают не только поддержку действий Юлдашбаева, но и подчеркивают растущее вовлечение местных чиновников в реализацию задач оборонной политики.
Как ранее сообщал «Mkset», несколько башкортостанских чиновников также подписали контракты с Министерством обороны. В числе тех, кто отправится служить в зону спецоперации, помимо Юлдашбаева, оказались местный мундеп Ахат Асылбаев и военком Ринат Забиров.