Курьер интим-товаров и собутыльник: треш-вакансии Уфы

Posted 26 сентября, 03:31
Published 26 сентября, 03:31
Modified 26 сентября, 06:29
Updated 26 сентября, 06:29
Еженедельно Mkset публикует самые доходные вакансии в Уфе и Башкирии. Обычно среди предложений о работе в Уфе можно встретить рабочие специальности. Редко промелькнет доходная вакансия с чем-то, что не связано с промышленностью. Mkset заинтересовало, какая работа в Уфе — редкость. Мы изучили свежие вакансии в Уфе и просмотрели резюме тех, кто ищет заработок. Оказалось, в Уфе трудоустройство возможно для кого угодно, даже если у соискателя нет опыта или образования, в столице Башкирии всегда можно заработать деньги. Справедливости ради отметим, что ищущих работу в Уфе больше, чем тех, кому требуются сотрудники. Да и ожидания по заработку с уфимцев иногда чуть выше МРОТ, что говорит о том, что кадры все же есть. Вот только их качество иногда вызывает вопросы.
Для своего расследования Mkset проанализировал доску объявлений на сайте «Авито». Сперва отметим, что в Уфе на 42 000 ищущих работу всего 26 000 вакансий. Впрочем, зачастую соискатели и те, кто оказывают услуги, дублируют свои объявления. А вот работодатели этим обычно не грешат. За последний месяц на «Авито» опубликовали 4 000 вакансий для работы в Уфе. Мы внимательно просмотрели все объявления и нашли среди бесконечных предложений поработать водителям удивительные и интересные вакансии.
Среди 46 000 резюме Mkset самые интересные в плане сферы работы и самопрезентации. Кажется, уфимцы готовы зарабатывать на всём. Впрочем, смотрите сами:
— Шьюха. Так ярко и коротко презентует себя специалист по пошиву штор и сумок из Уфы. Женщина с богатым опытом и развитыми абстрактным и логическим мышлениями претендует на заработок до ₽80 000.
— Активатор богатства. Подозреваем, что за этим объявлением скрывается очередное инфоцыганство или «девочки, надо сделать разборчик». Впрочем, услуга не такая уж и затратная. Всего ₽1 000 за сеанс. Открывать чакры богатства мастер готов только девушками и только через массаж. Почему мастер сам себе не активирует богатство, судя по распродаже детских вещей, не указывается.
— Сексолог. Всего за ₽2 900 безбашенный профессионал с авторскими методиками, европейским образованием и 15-летней практикой готов и с оргазмами помочь, и перевести мужские часы с полшестого на полдень. Работает на удалёнке.
— Собутыльник-собеседник. Профессионал алкогольного профиля формата «2 в 1» готов провести вечер по тарифу ₽500/час. Приведём выдержку из резюме: «Я легкo обсужу c Вами Вашиx жен, мужей, начальников, тещ. Просто выслушаю, поддержу моральнo. Пью вce, чтo горит. С Ваc спиртное и мясо. Жарить буду сам».
— Пеший курьер по доставке документов. Казалось бы, обычное резюме. Если не две детали: курьеру 72 года, он просит за услуги ₽220 000. То, что доставка бумаг будет скорой, рекламирует фото к резюме.
— Помощник повара на обжарку котлет. Общается доход в ₽70 000. Наименование предприятия, специализирующегося так узко, не уточняется. Известно, что котлетные прерии находятся на улице Менделеева.
— Автомойщик с проживанием. В месяц всегда находящемуся на рабочему месте сотруднику готовы платить от ₽55 000. Условия проживания соискателей не озвучены, но известно, что ночевать придется в районе Сергиевского кладбища.
— Уход за хрюшками. За эту нехаляльную вахтовую работу в Уфе готовы платить по ₽105 000. Пяточки территориально находятся в Татарстане. Обязанности скотника: уход за животными, кормлениe, поение, контроль состояния животных, контроль микроклимата, выполнение назначений местного Айболита.
— Рекрутер (подбор военнослужащих). Работа сдельная — от ₽20 000 до ₽30 000 за каждый подписанный по итогам рекрутинга контракт с Министерством обороны. Какие будущие штурмовики дороже, а какие дешевле — не сообщается.
Как заработать честному человеку много денег и при этом не оказаться на скамье подсудимых — частый вопрос соискателей. Во-первых, все зависит о уровня квалификации, образования и персональных навыков работника. Во-вторых, не стоит доверяться обещаниям быстро, большого и легкого заработка. Как известно, бесплатный сыр ведёт в мышеловку, а объявления типа «5000 рублей за три часа работы без опыта» — в шайку мошенников или под следствия, а иногда всё вместе. В-третьих, стоит мониторить интересующие сферы. Безопаснее всего это делать на легальных сервисах с проверенными работодателями. Например, на интерактивном портале региональной службы занятости. Признаем, что интерфейс сервиса не самый красочный, зато вакансии в нём реальные.