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Posted 26 сентября, 03:31

Published 26 сентября, 03:31

Modified 26 сентября, 06:29

Updated 26 сентября, 06:29

Курьер интим-товаров и собутыльник: треш-вакансии Уфы

Курьер интим-товаров и собутыльник: треш-вакансии Уфы

26 сентября 2024, 03:31
Фото: 1MI
Mkset изучил экзотические предложения и спрос на рынке труда в столице Башкирии: кем и за сколько готовы работать уфимцы и каких нестандартных сотрудников ищут работодатели.

Еженедельно Mkset публикует самые доходные вакансии в Уфе и Башкирии. Обычно среди предложений о работе в Уфе можно встретить рабочие специальности. Редко промелькнет доходная вакансия с чем-то, что не связано с промышленностью. Mkset заинтересовало, какая работа в Уфе — редкость. Мы изучили свежие вакансии в Уфе и просмотрели резюме тех, кто ищет заработок. Оказалось, в Уфе трудоустройство возможно для кого угодно, даже если у соискателя нет опыта или образования, в столице Башкирии всегда можно заработать деньги. Справедливости ради отметим, что ищущих работу в Уфе больше, чем тех, кому требуются сотрудники. Да и ожидания по заработку с уфимцев иногда чуть выше МРОТ, что говорит о том, что кадры все же есть. Вот только их качество иногда вызывает вопросы.

Вакансии и сотрудники на «Авито» в Уфе

Для своего расследования Mkset проанализировал доску объявлений на сайте «Авито». Сперва отметим, что в Уфе на 42 000 ищущих работу всего 26 000 вакансий. Впрочем, зачастую соискатели и те, кто оказывают услуги, дублируют свои объявления. А вот работодатели этим обычно не грешат. За последний месяц на «Авито» опубликовали 4 000 вакансий для работы в Уфе. Мы внимательно просмотрели все объявления и нашли среди бесконечных предложений поработать водителям удивительные и интересные вакансии.

Работа в Уфе

Среди 46 000 резюме Mkset самые интересные в плане сферы работы и самопрезентации. Кажется, уфимцы готовы зарабатывать на всём. Впрочем, смотрите сами:

— Шьюха. Так ярко и коротко презентует себя специалист по пошиву штор и сумок из Уфы. Женщина с богатым опытом и развитыми абстрактным и логическим мышлениями претендует на заработок до ₽80 000.

— Активатор богатства. Подозреваем, что за этим объявлением скрывается очередное инфоцыганство или «девочки, надо сделать разборчик». Впрочем, услуга не такая уж и затратная. Всего ₽1 000 за сеанс. Открывать чакры богатства мастер готов только девушками и только через массаж. Почему мастер сам себе не активирует богатство, судя по распродаже детских вещей, не указывается.

— Сексолог. Всего за ₽2 900 безбашенный профессионал с авторскими методиками, европейским образованием и 15-летней практикой готов и с оргазмами помочь, и перевести мужские часы с полшестого на полдень. Работает на удалёнке.

— Собутыльник-собеседник. Профессионал алкогольного профиля формата «2 в 1» готов провести вечер по тарифу ₽500/час. Приведём выдержку из резюме: «Я легкo обсужу c Вами Вашиx жен, мужей, начальников, тещ. Просто выслушаю, поддержу моральнo. Пью вce, чтo горит. С Ваc спиртное и мясо. Жарить буду сам».

— Пеший курьер по доставке документов. Казалось бы, обычное резюме. Если не две детали: курьеру 72 года, он просит за услуги ₽220 000. То, что доставка бумаг будет скорой, рекламирует фото к резюме.

Работа и вакансии в УфеРабота и вакансии в Уфе
Работа и вакансии в Уфе. Фото: Сайт бесплатных объявлений

Вакансии в Уфе

Обзор сайта показал, что в Уфе заработать можно, пожалуй, во всех легальных сферах. Больше всего Mkset удивили следующие вакансии:

— Курьер по доставке товаров для взрослых. Соискателю предлагают возить заказчикам товары из секс-шопов, обещают платить ₽228 000, или ₽8 000 за смену. На эту работу приглашают студентов и пенсионеров. Нужно ли будет курьеру демонстрировать работу привезенных товаров — не уточняется. В любом случае, чаевые курьерам никто не отменял. Интересно, что женщинам за доставку непикантных посылок в Уфе готовы платить только до ₽122 500. Именно столько предлагают зарабатывать женщинам-таксистам.

— Помощник повара на обжарку котлет. Общается доход в ₽70 000. Наименование предприятия, специализирующегося так узко, не уточняется. Известно, что котлетные прерии находятся на улице Менделеева.

— Автомойщик с проживанием. В месяц всегда находящемуся на рабочему месте сотруднику готовы платить от ₽55 000. Условия проживания соискателей не озвучены, но известно, что ночевать придется в районе Сергиевского кладбища.

— Уход за хрюшками. За эту нехаляльную вахтовую работу в Уфе готовы платить по ₽105 000. Пяточки территориально находятся в Татарстане. Обязанности скотника: уход за животными, кормлениe, поение, контроль состояния животных, контроль микроклимата, выполнение назначений местного Айболита.

— Рекрутер (подбор военнослужащих). Работа сдельная — от ₽20 000 до ₽30 000 за каждый подписанный по итогам рекрутинга контракт с Министерством обороны. Какие будущие штурмовики дороже, а какие дешевле — не сообщается.

Как найти работу в Уфе

Как заработать честному человеку много денег и при этом не оказаться на скамье подсудимых — частый вопрос соискателей. Во-первых, все зависит о уровня квалификации, образования и персональных навыков работника. Во-вторых, не стоит доверяться обещаниям быстро, большого и легкого заработка. Как известно, бесплатный сыр ведёт в мышеловку, а объявления типа «5000 рублей за три часа работы без опыта» — в шайку мошенников или под следствия, а иногда всё вместе. В-третьих, стоит мониторить интересующие сферы. Безопаснее всего это делать на легальных сервисах с проверенными работодателями. Например, на интерактивном портале региональной службы занятости. Признаем, что интерфейс сервиса не самый красочный, зато вакансии в нём реальные.

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