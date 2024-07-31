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Путин наградил молодого уфимца за подвиг

Путин наградил молодого уфимца за подвиг

31 июля 2024, 09:58
Фото: Илвир Нурдавлятов
Десантник погиб в зоне СВО спустя три месяца после подписания контракта, сообщает глава Администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов.

В Уфе простились с Данисом Камалитдиновым, который погиб при выполнении задач в зоне специальной военной операции. Траурная церемония прощания с бойцом СВО прошла в среду, 31 июля. Уфимец проходил срочную службу в армии в ВДВ, совершил семь прыжков с парашютом. Данис Камалитдинов подписал контракт с Министерством обороны в апреле 2024 года.

Глава Администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов сообщил, что уфимца наградили посмертно орденом Мужества. Документы о таком поощрении подписывает Президент России. Подробности подвига героического бойца из Уфы в сообщении чиновника не раскрываются.

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